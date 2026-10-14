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Власти Нидерланды запретят разведение дельфинов

Власти Нидерланды запретят разведение дельфинов - 14.10.2026, ПРАЙМ

Власти Нидерланды запретят разведение дельфинов

Правительство Нидерландов в ответ на запрос общества намерено запретить разведение дельфинов и в перспективе полностью отказаться от содержания этих животных в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:18+0300

2026-10-14T17:18+0300

2026-10-14T17:18+0300

мировая экономика

общество

нидерланды

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Правительство Нидерландов в ответ на запрос общества намерено запретить разведение дельфинов и в перспективе полностью отказаться от содержания этих животных в стране, говорится в заявлении кабмина. "Кабинет министров Нидерландов намерен в перспективе полностью отказаться от содержания дельфинов в стране", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства в среду. Государственный секретарь по вопросам сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности и природы Сильвио Эркенс разрабатывает соответствующие меры. "Таким образом, правительство хочет учесть общественный запрос на прекращение содержания дельфинов в дельфинариях", - отмечается в заявлении. При этом 22 дельфина, которые сейчас находятся в дельфинарии в Хардервейке, смогут остаться там до конца жизни. Как отмечают в правительстве, для них пока нет подходящих альтернативных мест размещения, в том числе за рубежом. Кроме того, дельфинов, родившихся или выросших в неволе, нельзя просто выпустить в дикую природу. В связи с этим Эркенс намерен заключить соглашения с дельфинарием в Хардервейке, чтобы гарантировать животным надлежащий уход на протяжении всей их жизни.

нидерланды

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, общество , нидерланды