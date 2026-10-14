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Новак осмотрел инновационные энергетические решения "Транснефти"
Новак осмотрел инновационные энергетические решения "Транснефти" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак осмотрел инновационные энергетические решения "Транснефти"
Вице-премьер РФ Александр Новак осмотрел инновационные энергетические решения на выставке "Оборудование и технологии для ТЭК", прошедшей в рамках форума... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:36+0300
2026-10-14T12:36+0300
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россия
москва
александр новак
транснефть
мосгаз
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак осмотрел инновационные энергетические решения на выставке "Оборудование и технологии для ТЭК", прошедшей в рамках форума "Российская энергетическая неделя", передает корреспондент РИА Новости.
В частности, Новак осмотрел действующие образцы оборудования "Транснефти": тяговый асинхронный двигатель, горелочное устройство, систему локальной автоматики блочного теплового пункта. Вице-премьер отметил большое количество продукции, которую "Транснефть" выпускает в рамках реализации проектов технологического суверенитета.
Новаку также презентовали свои инновационные решения "Россети Московский регион", "Мосгаз" и еще ряд компаний.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, александр новак, транснефть, мосгаз
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак, Транснефть, Мосгаз
Новак осмотрел инновационные энергетические решения "Транснефти"
Новак осмотрел инновационные энергорешения на выставке "Оборудование и технологии для ТЭК"
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак осмотрел инновационные энергетические решения на выставке "Оборудование и технологии для ТЭК", прошедшей в рамках форума "Российская энергетическая неделя", передает корреспондент РИА Новости.
В частности, Новак осмотрел действующие образцы оборудования "Транснефти": тяговый асинхронный двигатель, горелочное устройство, систему локальной автоматики блочного теплового пункта. Вице-премьер отметил большое количество продукции, которую "Транснефть" выпускает в рамках реализации проектов технологического суверенитета.
Новаку также презентовали свои инновационные решения "Россети Московский регион", "Мосгаз" и еще ряд компаний.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.