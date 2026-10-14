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Новак оценил дизельную сделку России и США
Новак оценил дизельную сделку России и США - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак оценил дизельную сделку России и США
Все, кто заинтересован в стабильном спросе и предложении топлива на мировом рынке, позитивно оценивают дизельную сделку России и США, заявил журналистам... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:44+0300
2026-10-14T13:44+0300
2026-10-14T13:44+0300
россия
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опек
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Все, кто заинтересован в стабильном спросе и предложении топлива на мировом рынке, позитивно оценивают дизельную сделку России и США, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мне кажется, что касается любых вопросов или решений, предложений, направленных на балансировку рынка, позитивно воспринимается всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, стабильных инвестициях", - сказал он, отвечая на вопрос о реакции лидеров-стран ОПЕК+ на дизельную сделку США и РФ.
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россия, сша, александр новак, опек
РОССИЯ, США, Александр Новак, ОПЕК
Новак оценил дизельную сделку России и США
Новак: все, кто заинтересован в стабильном спросе, позитивно оценивают сделку США и России