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Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил Новак
Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил Новак - 14.10.2026, ПРАЙМ
Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил Новак
Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, есть вероятность, что она продолжит улучшаться, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:47+0300
2026-10-14T13:47+0300
2026-10-14T13:47+0300
россия
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александр новак
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, есть вероятность, что она продолжит улучшаться, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). "Ситуация улучшается. Вот вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с министерством энергетики, федеральным органами исполнительной власти... И сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Будем надеяться, что также ситуация и продолжится улучшаться", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, александр новак
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил Новак
Новак: ситуация на топливном рынке значительно улучшилась, есть вероятность улучшения
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, есть вероятность, что она продолжит улучшаться, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"Ситуация улучшается. Вот вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с министерством энергетики, федеральным органами исполнительной власти... И сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Будем надеяться, что также ситуация и продолжится улучшаться", - сказал он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.