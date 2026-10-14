https://1prime.ru/20261014/novak-874227119.html

Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил Новак

Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил Новак - 14.10.2026, ПРАЙМ

Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил Новак

Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, есть вероятность, что она продолжит улучшаться, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:47+0300

2026-10-14T13:47+0300

2026-10-14T13:47+0300

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, есть вероятность, что она продолжит улучшаться, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). "Ситуация улучшается. Вот вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с министерством энергетики, федеральным органами исполнительной власти... И сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад. Будем надеяться, что также ситуация и продолжится улучшаться", - сказал он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

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