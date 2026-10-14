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Новак: Россия будет стремиться к исполнению обязательств по ОПЕК+

Новак: Россия будет стремиться к исполнению обязательств по ОПЕК+ - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак: Россия будет стремиться к исполнению обязательств по ОПЕК+

Россия будет максимально стремиться к исполнению своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ исходя из своих возможностей, заявил журналистам вице-премьер РФ... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:06+0300

2026-10-14T14:06+0300

2026-10-14T14:28+0300

опек

александр новак

россия

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия будет максимально стремиться к исполнению своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ исходя из своих возможностей, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Точно не скажу, много неопределенности и факторов различных. Максимально будем стремиться к исполнению своих обязательств, исходя из возможностей", - сказал он, отвечая на вопрос, когда Россия сможет достичь исполнения квоты в рамках соглашения ОПЕК+.Также Новак добавил, что добыча нефти в России будет восстанавливаться и увеличиваться по мере возможностей инфраструктуры и переработки внутри страны.Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) в начале октября приняли решение сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября-октября.

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опек, александр новак, россия