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Новак: корректировка цен на дизель будет происходить по всему миру
Новак: корректировка цен на дизель будет происходить по всему миру - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак: корректировка цен на дизель будет происходить по всему миру
Корректировка цен дизельного топлива после начала поставок из России будет происходить по всему миру, включая Европу, сказал журналистами вице-премьер РФ... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:50+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Корректировка цен дизельного топлива после начала поставок из России будет происходить по всему миру, включая Европу, сказал журналистами вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели". "Европа является одним из участников мирового энергетического рынка, в том числе нефти и нефтепродуктов, поэтому при балансировке спроса и предложения во всем мире будет происходить корректировка цены на нефтепродукты, в том числе и для Европы", - сказал Новак, отвечая на вопрос о влиянии дизельной сделки России и США на цены. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, европа, сша, москва, александр новак
РОССИЯ, ЕВРОПА, США, МОСКВА, Александр Новак
Новак: корректировка цен на дизель будет происходить по всему миру
Новак: корректировка цен дизельного топлива будет происходить по всему миру