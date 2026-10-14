https://1prime.ru/20261014/novak-874230556.html

Новак: корректировка цен на дизель будет происходить по всему миру

Новак: корректировка цен на дизель будет происходить по всему миру - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак: корректировка цен на дизель будет происходить по всему миру

Корректировка цен дизельного топлива после начала поставок из России будет происходить по всему миру, включая Европу, сказал журналистами вице-премьер РФ... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:50+0300

2026-10-14T14:50+0300

2026-10-14T14:50+0300

россия

европа

сша

москва

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874230556.jpg?1791978601

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Корректировка цен дизельного топлива после начала поставок из России будет происходить по всему миру, включая Европу, сказал журналистами вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели". "Европа является одним из участников мирового энергетического рынка, в том числе нефти и нефтепродуктов, поэтому при балансировке спроса и предложения во всем мире будет происходить корректировка цены на нефтепродукты, в том числе и для Европы", - сказал Новак, отвечая на вопрос о влиянии дизельной сделки России и США на цены. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

европа

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, сша, москва, александр новак