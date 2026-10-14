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Новак: дизель из России пойдет в США и на мировой рынок

Новак: дизель из России пойдет в США и на мировой рынок - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак: дизель из России пойдет в США и на мировой рынок

Поставки дизельного топлива из России будут идти и на мировой рынок, и в США напрямую, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:00+0300

2026-10-14T15:00+0300

2026-10-14T15:00+0300

россия

сша

москва

александр новак

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поставки дизельного топлива из России будут идти и на мировой рынок, и в США напрямую, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В соответствии с договоренностями поставки будут (осуществляться - ред.) на мировые рынки, и в том числе в Соединенные Штаты Америки напрямую", - сказал он, отвечая на вопрос куда Россия будет поставлять дизельное топливо. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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