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Новак: дизель из России пойдет в США и на мировой рынок
Новак: дизель из России пойдет в США и на мировой рынок - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак: дизель из России пойдет в США и на мировой рынок
Поставки дизельного топлива из России будут идти и на мировой рынок, и в США напрямую, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:00+0300
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сша
москва
александр новак
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поставки дизельного топлива из России будут идти и на мировой рынок, и в США напрямую, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В соответствии с договоренностями поставки будут (осуществляться - ред.) на мировые рынки, и в том числе в Соединенные Штаты Америки напрямую", - сказал он, отвечая на вопрос куда Россия будет поставлять дизельное топливо. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сша, москва, александр новак
РОССИЯ, США, МОСКВА, Александр Новак
Новак: дизель из России пойдет в США и на мировой рынок
Новак: поставки дизтоплива из России будут идти на мировой рынок и в США напрямую
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поставки дизельного топлива из России будут идти и на мировой рынок, и в США напрямую, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В соответствии с договоренностями поставки будут (осуществляться - ред.) на мировые рынки, и в том числе в Соединенные Штаты Америки напрямую", - сказал он, отвечая на вопрос куда Россия будет поставлять дизельное топливо.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.