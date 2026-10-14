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Новак: Россия вернется к 10-15% поставок дизеля на мировой рынок

Новак: Россия вернется к 10-15% поставок дизеля на мировой рынок - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак: Россия вернется к 10-15% поставок дизеля на мировой рынок

Россия поставляла раньше на рынок 10-15% мирового потребления дизельного топлива, и к концу года выйдет примерно на тот же уровень, заявил журналистам... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:01+0300

2026-10-14T15:01+0300

2026-10-14T15:01+0300

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия поставляла раньше на рынок 10-15% мирового потребления дизельного топлива, и к концу года выйдет примерно на тот же уровень, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом, надо думать не конкретно о потреблении в отдельной стране, потому что рынок дисбалансирован. И Россия всегда на рынок поставляла около 10-15% мирового потребления "дизеля". И это значительный объем для того, чтобы это влияло на балансировку спроса и предложения", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. "Мы можем к концу года выйти на уровень 3-3,5 миллиона тонн. Это тот уровень, который ранее Россия поставляла на мировые рынки уже. Это и есть те самые более 10% мирового рынка", - добавил вице-премьер. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, москва, александр новак