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Новак: Россия вернется к 10-15% поставок дизеля на мировой рынок
Новак: Россия вернется к 10-15% поставок дизеля на мировой рынок - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак: Россия вернется к 10-15% поставок дизеля на мировой рынок
Россия поставляла раньше на рынок 10-15% мирового потребления дизельного топлива, и к концу года выйдет примерно на тот же уровень, заявил журналистам... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:01+0300
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2026-10-14T15:01+0300
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия поставляла раньше на рынок 10-15% мирового потребления дизельного топлива, и к концу года выйдет примерно на тот же уровень, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом, надо думать не конкретно о потреблении в отдельной стране, потому что рынок дисбалансирован. И Россия всегда на рынок поставляла около 10-15% мирового потребления "дизеля". И это значительный объем для того, чтобы это влияло на балансировку спроса и предложения", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. "Мы можем к концу года выйти на уровень 3-3,5 миллиона тонн. Это тот уровень, который ранее Россия поставляла на мировые рынки уже. Это и есть те самые более 10% мирового рынка", - добавил вице-премьер. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, александр новак
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
Новак: Россия вернется к 10-15% поставок дизеля на мировой рынок
Новак: Россия к концу года выйдет на тот же уровень потребления "дизеля"
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия поставляла раньше на рынок 10-15% мирового потребления дизельного топлива, и к концу года выйдет примерно на тот же уровень, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом, надо думать не конкретно о потреблении в отдельной стране, потому что рынок дисбалансирован. И Россия всегда на рынок поставляла около 10-15% мирового потребления "дизеля". И это значительный объем для того, чтобы это влияло на балансировку спроса и предложения", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
"Мы можем к концу года выйти на уровень 3-3,5 миллиона тонн. Это тот уровень, который ранее Россия поставляла на мировые рынки уже. Это и есть те самые более 10% мирового рынка", - добавил вице-премьер.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.