https://1prime.ru/20261014/novak-874237427.html
Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается
Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается
Мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:35+0300
2026-10-14T16:35+0300
2026-10-14T16:35+0300
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. "Вчера на штабе это предложение прозвучало, сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, Минэнерго... то есть в целом это предложение рассматривается сейчас", - ответил он на вопрос, планируется ли вводить обнуление топливного демпфера. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, александр новак
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается
Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"Вчера на штабе это предложение прозвучало, сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, Минэнерго... то есть в целом это предложение рассматривается сейчас", - ответил он на вопрос, планируется ли вводить обнуление топливного демпфера.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.