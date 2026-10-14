https://1prime.ru/20261014/novak-874237427.html

Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается

Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается

Мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:35+0300

2026-10-14T16:35+0300

2026-10-14T16:35+0300

россия

москва

александр новак

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мораторий на обнуление топливного демпфера на дизтопливо обсуждается, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. "Вчера на штабе это предложение прозвучало, сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, Минэнерго... то есть в целом это предложение рассматривается сейчас", - ответил он на вопрос, планируется ли вводить обнуление топливного демпфера. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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