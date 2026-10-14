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Журналистку РИА Новости наградили за освещение ситуации в угольной отрасли

Журналистку РИА Новости наградили за освещение ситуации в угольной отрасли - 14.10.2026, ПРАЙМ

Журналистку РИА Новости наградили за освещение ситуации в угольной отрасли

Корреспондент РИА Новости Елена Савинова стала победителем международного медиаконкурса "Энергия пера" за освещение ситуации в российской угольной отрасли. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:08+0300

2026-10-14T17:08+0300

2026-10-14T17:12+0300

общество

аргентина

бразилия

великобритания

александр новак

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Корреспондент РИА Новости Елена Савинова стала победителем международного медиаконкурса "Энергия пера" за освещение ситуации в российской угольной отрасли. Елена победила в номинации "Лучшая статья об энергетике от информационного агентства". Награду вручил вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели, отметив что крайне важно освещать энергетическую сферу объективно и профессионально. На конкурс в 2026 году поступило 257 заявок: 143 из России и 114 из-за рубежа. География проекта охватила 40 стран - среди них Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Китай, США, Франция и ЮАР. Работы участников оценивались в 11 номинациях. "Журналистам, которые являются специалистами в энергетических вопросах и освещают происходящее в энергетике, вряд ли приходится жаловаться на отсутствие работы или ее дефицит... Грядущее время не обещает быть спокойнее, поэтому работы у вас будет еще больше и конкурс обещать быть еще интереснее", - сказал заместитель руководителя администрации президента - пресс секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Энергия пера" с каждым годом подтверждает статус одного из самых авторитетных международных профессиональных конкурсов для журналистов. Участие номинантов из 40 стран мира - это свидетельство огромного интереса к российской энергетике и ее глобальной повестке", - отметил на церемонии президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

аргентина

бразилия

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общество , аргентина, бразилия, великобритания, александр новак, дмитрий песков