Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналистку РИА Новости наградили за освещение ситуации в угольной отрасли - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/novak-874239899.html
Журналистку РИА Новости наградили за освещение ситуации в угольной отрасли
Журналистку РИА Новости наградили за освещение ситуации в угольной отрасли - 14.10.2026, ПРАЙМ
Журналистку РИА Новости наградили за освещение ситуации в угольной отрасли
Корреспондент РИА Новости Елена Савинова стала победителем международного медиаконкурса "Энергия пера" за освещение ситуации в российской угольной отрасли. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:08+0300
2026-10-14T17:12+0300
общество
аргентина
бразилия
великобритания
александр новак
дмитрий песков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874239899.jpg?1791987170
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Корреспондент РИА Новости Елена Савинова стала победителем международного медиаконкурса "Энергия пера" за освещение ситуации в российской угольной отрасли. Елена победила в номинации "Лучшая статья об энергетике от информационного агентства". Награду вручил вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели, отметив что крайне важно освещать энергетическую сферу объективно и профессионально. На конкурс в 2026 году поступило 257 заявок: 143 из России и 114 из-за рубежа. География проекта охватила 40 стран - среди них Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Китай, США, Франция и ЮАР. Работы участников оценивались в 11 номинациях. "Журналистам, которые являются специалистами в энергетических вопросах и освещают происходящее в энергетике, вряд ли приходится жаловаться на отсутствие работы или ее дефицит... Грядущее время не обещает быть спокойнее, поэтому работы у вас будет еще больше и конкурс обещать быть еще интереснее", - сказал заместитель руководителя администрации президента - пресс секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Энергия пера" с каждым годом подтверждает статус одного из самых авторитетных международных профессиональных конкурсов для журналистов. Участие номинантов из 40 стран мира - это свидетельство огромного интереса к российской энергетике и ее глобальной повестке", - отметил на церемонии президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
аргентина
бразилия
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , аргентина, бразилия, великобритания, александр новак, дмитрий песков
Общество , АРГЕНТИНА, БРАЗИЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Александр Новак, Дмитрий Песков
17:08 14.10.2026 (обновлено: 17:12 14.10.2026)
 
Журналистку РИА Новости наградили за освещение ситуации в угольной отрасли

Корреспондент РИА Новости Елена Савинова победила в медиаконкурсе "Энергия пера"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Корреспондент РИА Новости Елена Савинова стала победителем международного медиаконкурса "Энергия пера" за освещение ситуации в российской угольной отрасли.
Елена победила в номинации "Лучшая статья об энергетике от информационного агентства". Награду вручил вице-премьер России Александр Новак в рамках Российской энергетической недели, отметив что крайне важно освещать энергетическую сферу объективно и профессионально.
На конкурс в 2026 году поступило 257 заявок: 143 из России и 114 из-за рубежа. География проекта охватила 40 стран - среди них Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Китай, США, Франция и ЮАР. Работы участников оценивались в 11 номинациях.
"Журналистам, которые являются специалистами в энергетических вопросах и освещают происходящее в энергетике, вряд ли приходится жаловаться на отсутствие работы или ее дефицит... Грядущее время не обещает быть спокойнее, поэтому работы у вас будет еще больше и конкурс обещать быть еще интереснее", - сказал заместитель руководителя администрации президента - пресс секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Энергия пера" с каждым годом подтверждает статус одного из самых авторитетных международных профессиональных конкурсов для журналистов. Участие номинантов из 40 стран мира - это свидетельство огромного интереса к российской энергетике и ее глобальной повестке", - отметил на церемонии президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ОбществоАРГЕНТИНАБРАЗИЛИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯАлександр НовакДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала