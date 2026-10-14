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"Новатэк" за 9 месяцев сократил продажи газа, включая СПГ, на 1,1% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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"Новатэк" за 9 месяцев сократил продажи газа, включая СПГ, на 1,1%
"Новатэк" за 9 месяцев сократил продажи газа, включая СПГ, на 1,1% - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" за 9 месяцев сократил продажи газа, включая СПГ, на 1,1%
"Новатэк" за январь-сентябрь сократил продажи газа, включая сжиженный, на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,2 миллиарда кубометров, | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:17+0300
2026-10-14T10:17+0300
газ
новатэк
спг
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь сократил продажи газа, включая сжиженный, на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. "По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале и за девять месяцев 2026 года составил 15,8 и 55,2 миллиарда кубометров соответственно, что на 3,1% и 1,1% ниже по сравнению с соответствующими периодами 2025 года", - сказано в сообщении.
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газ, новатэк, спг
Газ, Новатэк, СПГ
10:17 14.10.2026
 
"Новатэк" за 9 месяцев сократил продажи газа, включая СПГ, на 1,1%

"Новатэк" сократил продажи газа, включая СПГ, за девять месяцев на 1,1%

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь сократил продажи газа, включая сжиженный, на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,2 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале и за девять месяцев 2026 года составил 15,8 и 55,2 миллиарда кубометров соответственно, что на 3,1% и 1,1% ниже по сравнению с соответствующими периодами 2025 года", - сказано в сообщении.
 
ГазНоватэкСПГ
 
 
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