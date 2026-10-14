https://1prime.ru/20261014/novatek-874214998.html

"Новатэк" за девять месяцев нарастил добычу газа на 3,4%

"Новатэк" за девять месяцев нарастил добычу газа на 3,4% - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" за девять месяцев нарастил добычу газа на 3,4%

"Новатэк" за январь-сентябрь нарастил добычу газа на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 64,8 миллиарда кубометров газа, сообщила... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:21+0300

2026-10-14T10:21+0300

2026-10-14T10:21+0300

газ

новатэк

добыча

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь нарастил добычу газа на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 64,8 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. "За девять месяцев 2026 года добыча ... 64,8 миллиарда кубометров природного газа", - говорится в сообщении. Согласно приложенной таблице, показатель в годовом выражении вырос на 3,4% - добыча природного газа за первые три квартала прошлого года составила 62,66 миллиарда кубометров.

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газ, новатэк, добыча