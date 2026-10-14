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"Новатэк" за девять месяцев нарастил добычу газа на 3,4%
"Новатэк" за девять месяцев нарастил добычу газа на 3,4% - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" за девять месяцев нарастил добычу газа на 3,4%
"Новатэк" за январь-сентябрь нарастил добычу газа на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 64,8 миллиарда кубометров газа, сообщила... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:21+0300
2026-10-14T10:21+0300
2026-10-14T10:21+0300
газ
новатэк
добыча
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь нарастил добычу газа на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 64,8 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. "За девять месяцев 2026 года добыча ... 64,8 миллиарда кубометров природного газа", - говорится в сообщении. Согласно приложенной таблице, показатель в годовом выражении вырос на 3,4% - добыча природного газа за первые три квартала прошлого года составила 62,66 миллиарда кубометров.
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газ, новатэк, добыча
"Новатэк" за девять месяцев нарастил добычу газа на 3,4%
"Новатэк" за 9 месяцев нарастил добычу газа до 64,8 миллиарда кубометров
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" за январь-сентябрь нарастил добычу газа на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 64,8 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.
"За девять месяцев 2026 года добыча ... 64,8 миллиарда кубометров природного газа", - говорится в сообщении.
Согласно приложенной таблице, показатель в годовом выражении вырос на 3,4% - добыча природного газа за первые три квартала прошлого года составила 62,66 миллиарда кубометров.