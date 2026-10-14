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В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - 14.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T01:26+0300

2026-10-14T01:26+0300

2026-10-14T01:26+0300

бизнес

нижний новгород

росавиация

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, нижний новгород, росавиация