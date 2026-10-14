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В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T04:18+0300

2026-10-14T04:18+0300

2026-10-14T04:18+0300

бизнес

нижний новгород

росавиация

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, нижний новгород, росавиация