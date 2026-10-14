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Объем внешней торговли Китая за три квартала вырос на 23,8%
Объем внешней торговли Китая за три квартала вырос на 23,8% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Объем внешней торговли Китая за три квартала вырос на 23,8%
Общий объем внешней торговли Китая по итогам трех кварталов 2026 года достиг 5,803 триллиона долларов, что на 23,8% больше показателя за аналогичный период... | 14.10.2026, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая по итогам трех кварталов 2026 года достиг 5,803 триллиона долларов, что на 23,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
Экспорт Китая по итогам января-сентября 2026 года вырос на 21,3%, до 3,37 триллиона долларов, импорт увеличился на 27,5%, составив 2,432 триллиона долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса КНР за отчетный период достигло 938,1 миллиарда долларов.
По информации главного таможенного управления, в сентябре объем внешней торговли КНР достиг 760,84 миллиарда долларов, что на 34,1% выше показателя сентября 2025 года и на 11,2% больше, чем в августе 2026 года.
Экспорт в сентябре составил 447,18 миллиарда долларов, увеличившись на 36,3% в годовом выражении и на 11,4% по сравнению с августом 2026 года. Импорт достиг отметки в 313,65 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем в сентябре 2025 года, и на 11% больше показателя августа 2026 года. Положительное сальдо торгового баланса КНР в сентябре достигло 133,5 миллиарда долларов.
Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем за первые три квартала 2026 года стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюз и Латинская Америка. Если говорить об отдельных странах, то лидерами стали США, Южная Корея и Вьетнам.
Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 27,9% и составил 994,346 миллиарда долларов, с ЕС - вырос на 12,9%, до 693,579 миллиарда долларов, со странами Латинской Америки – увеличился на 19,2%, до 483,058 миллиарда долларов.
Товарооборот с США за отчетный период вырос на 8,6%, составив 462,541 миллиарда долларов, с Южной Кореей вырос на 59,3% - до 385,827 миллиарда долларов, с Японией - повысился на 38,1%, составив 296,267 миллиарда долларов.
Ранее ведомство сообщало, что общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт при этом вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.
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мировая экономика, китай, кнр, латинская америка, ес, асеан
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ЕС, АСЕАН
Объем внешней торговли Китая за три квартала вырос на 23,8%
Внешнеторговый оборот Китая за три квартала вырос на 23,8%
ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая по итогам трех кварталов 2026 года достиг 5,803 триллиона долларов, что на 23,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
Экспорт Китая по итогам января-сентября 2026 года вырос на 21,3%, до 3,37 триллиона долларов, импорт увеличился на 27,5%, составив 2,432 триллиона долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса КНР за отчетный период достигло 938,1 миллиарда долларов.
По информации главного таможенного управления, в сентябре объем внешней торговли КНР достиг 760,84 миллиарда долларов, что на 34,1% выше показателя сентября 2025 года и на 11,2% больше, чем в августе 2026 года.
Экспорт в сентябре составил 447,18 миллиарда долларов, увеличившись на 36,3% в годовом выражении и на 11,4% по сравнению с августом 2026 года. Импорт достиг отметки в 313,65 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем в сентябре 2025 года, и на 11% больше показателя августа 2026 года. Положительное сальдо торгового баланса КНР в сентябре достигло 133,5 миллиарда долларов.
Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем за первые три квартала 2026 года стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюз и Латинская Америка. Если говорить об отдельных странах, то лидерами стали США, Южная Корея и Вьетнам.
Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 27,9% и составил 994,346 миллиарда долларов, с ЕС - вырос на 12,9%, до 693,579 миллиарда долларов, со странами Латинской Америки – увеличился на 19,2%, до 483,058 миллиарда долларов.
Товарооборот с США за отчетный период вырос на 8,6%, составив 462,541 миллиарда долларов, с Южной Кореей вырос на 59,3% - до 385,827 миллиарда долларов, с Японией - повысился на 38,1%, составив 296,267 миллиарда долларов.
Ранее ведомство сообщало, что общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт при этом вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.