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Объем господдержки обновления транспорта в регионах не будет снижаться

Объем господдержки обновления транспорта в регионах не будет снижаться - 14.10.2026, ПРАЙМ

Объем господдержки обновления транспорта в регионах не будет снижаться

Объем господдержки обновления общественного транспорта в регионах России не будет снижаться в ближайшие три года, заявил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:49+0300

2026-10-14T13:49+0300

2026-10-14T13:49+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем господдержки обновления общественного транспорта в регионах России не будет снижаться в ближайшие три года, заявил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило на форуме "Общественный транспорт 2026". "Мы видим, что, несмотря на все понятные каждому сложности, у нас ближайшая трехлетка не предусматривает какого-либо снижения мер поддержки со стороны государства. Поэтому лизинговые программы, программы обновления по прямым субсидиям, программы по линии Минфина по списанию задолженностей… в общем, все эти меры поддержки, которые сегодня есть, они будут сохраняться", - сказал Шило. Он отметил, что в 2026 году объем средств, направленных на программы прямого субсидирования закупок общественного транспорта, а также на программы льготного лизинга Минтранса и Минпромторга, вырос почти на 49% по сравнению с прошлым годом. Шило рассказал, что в последние три года темпы обновления парка общественного транспорта в стране составляют 5 тысяч машин в год. При их сохранении Минтранс считает выполнимой задачу по приведению в нормативное состояние не менее 85% автобусных парков в регионах к 2030 году. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.

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