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Объем активов под управлением Blackrock достиг рекордных показателей

Объем активов под управлением Blackrock достиг рекордных показателей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Объем активов под управлением Blackrock достиг рекордных показателей

Объем активов под управлением (AUM) американской инвестиционной компании Blackrock на конец прошлого квартала достиг рекордных 15,488 триллиона долларов, что на | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:52+0300

2026-10-14T13:52+0300

2026-10-14T13:52+0300

бизнес

финансы

нью-йорк

blackrock

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем активов под управлением (AUM) американской инвестиционной компании Blackrock на конец прошлого квартала достиг рекордных 15,488 триллиона долларов, что на 15% больше, чем было годом ранее, следует из квартальной отчетности. В июле компания сообщала, что показатель AUM по итогам второго квартала достиг рекордных 15,345 триллиона долларов, что представляло собой рост на 22,5% в годовом выражении. По итогам третьего квартала текущего года чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на акционеров, выросла на 25% и составила 1,659 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, за квартал выросла до 10,57 доллара с 8,43 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 15,93 доллара, прогноз предполагал показатель на уровне 14,3 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 19%, до 7,752 миллиарда долларов при прогнозе в 7,44 миллиарда. С начала года, то есть за девять месяцев, чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на акционеров, выросла на 31% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 5,785 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась за три квартала до 36,82 доллара с 28,21 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 25%, до 21,534 миллиарда долларов. Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

нью-йорк

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бизнес, финансы, нью-йорк, blackrock