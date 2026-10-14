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Объем активов под управлением Blackrock достиг рекордных показателей
Объем активов под управлением Blackrock достиг рекордных показателей - 14.10.2026, ПРАЙМ
Объем активов под управлением Blackrock достиг рекордных показателей
Объем активов под управлением (AUM) американской инвестиционной компании Blackrock на конец прошлого квартала достиг рекордных 15,488 триллиона долларов, что на | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:52+0300
2026-10-14T13:52+0300
2026-10-14T13:52+0300
бизнес
финансы
нью-йорк
blackrock
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем активов под управлением (AUM) американской инвестиционной компании Blackrock на конец прошлого квартала достиг рекордных 15,488 триллиона долларов, что на 15% больше, чем было годом ранее, следует из квартальной отчетности.
В июле компания сообщала, что показатель AUM по итогам второго квартала достиг рекордных 15,345 триллиона долларов, что представляло собой рост на 22,5% в годовом выражении.
По итогам третьего квартала текущего года чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на акционеров, выросла на 25% и составила 1,659 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, за квартал выросла до 10,57 доллара с 8,43 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 15,93 доллара, прогноз предполагал показатель на уровне 14,3 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 19%, до 7,752 миллиарда долларов при прогнозе в 7,44 миллиарда.
С начала года, то есть за девять месяцев, чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на акционеров, выросла на 31% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 5,785 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль на акцию поднялась за три квартала до 36,82 доллара с 28,21 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 25%, до 21,534 миллиарда долларов.
Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.
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бизнес, финансы, нью-йорк, blackrock
Бизнес, Финансы, Нью-Йорк, Blackrock
Объем активов под управлением Blackrock достиг рекордных показателей
Объем активов под управлением Blackrock в I квартале вырос на 15%, до $15,488 трлн
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем активов под управлением (AUM) американской инвестиционной компании Blackrock на конец прошлого квартала достиг рекордных 15,488 триллиона долларов, что на 15% больше, чем было годом ранее, следует из квартальной отчетности.
В июле компания сообщала, что показатель AUM по итогам второго квартала достиг рекордных 15,345 триллиона долларов, что представляло собой рост на 22,5% в годовом выражении.
По итогам третьего квартала текущего года чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на акционеров, выросла на 25% и составила 1,659 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, за квартал выросла до 10,57 доллара с 8,43 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 15,93 доллара, прогноз предполагал показатель на уровне 14,3 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 19%, до 7,752 миллиарда долларов при прогнозе в 7,44 миллиарда.
С начала года, то есть за девять месяцев, чистая прибыль Blackrock, приходящаяся на акционеров, выросла на 31% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 5,785 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль на акцию поднялась за три квартала до 36,82 доллара с 28,21 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 25%, до 21,534 миллиарда долларов.
Blackrock - крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.