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Денежная база в широком определении в сентябре выросла на 4,7%

Денежная база в широком определении в сентябре выросла на 4,7% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Денежная база в широком определении в сентябре выросла на 4,7%

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября вырос до 32,98 триллиона рублей с 31,49 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк России. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:17+0300

2026-10-14T17:17+0300

2026-10-14T17:21+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября вырос до 32,98 триллиона рублей с 31,49 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк России. За месяц показатель, таким образом, вырос на 1,484 триллиона рублей, или на 4,71%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (22,23 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (6,26 триллиона), обязательные резервы (587,6 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,896 триллиона рублей).

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финансы, россия, банк россии