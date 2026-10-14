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Okko просит суд взыскать с "Матч ТВ" 84 миллиона рублей

Okko просит суд взыскать с "Матч ТВ" 84 миллиона рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Okko просит суд взыскать с "Матч ТВ" 84 миллиона рублей

Онлайн-кинотеатр Okko направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании 84 миллионов рублей с ООО "Национальный спортивный телеканал" ("Матч ТВ"), | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:43+0300

2026-10-14T15:43+0300

2026-10-14T15:43+0300

бизнес

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр Okko направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании 84 миллионов рублей с ООО "Национальный спортивный телеканал" ("Матч ТВ"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 8 октября и к рассмотрению еще не принят. На чем основывается свои требования истец, пока не уточняется. Он просит привлечь к делу третьим лицом АО "Телеспорт груп", одну из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, занимавшуюся трансляциями крупных соревнований. Сейчас компания находится в банкротстве.

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