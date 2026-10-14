https://1prime.ru/20261014/opadchiy-874215203.html

Опадчий: энергопотребление снизится на 0,5% в 2026 году

Опадчий: энергопотребление снизится на 0,5% в 2026 году - 14.10.2026, ПРАЙМ

Опадчий: энергопотребление снизится на 0,5% в 2026 году

Глава "Системного оператора Единой энергосистемы" Федор Опадчий сообщил журналистам, что энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,5%. По его... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:24+0300

2026-10-14T10:24+0300

2026-10-14T10:25+0300

александр панин

интер рао

электроэнергия

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глава "Системного оператора Единой энергосистемы" Федор Опадчий сообщил журналистам, что энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,5%. По его прогнозу, по итогам 2026 года снижение также составит около 0,5%. "Мы думаем, что мы где-то в 0,5% и выйдем", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В конце сентября Опадчий сообщал, что с начала года энергопотребление сократилось на 0,2%.Ранее председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина отмечала, что изменение показателя в сторону роста по итогам года возможно только при холодной осени и зиме.По данным "СО ЕЭС", энергопотребление в Российской Федерации в 2025 году снизилось на 1,1% по сравнению с 2024 годом и составило 1,161 триллиона киловатт-часов. В декабре прошлого года в Системном операторе сообщали, что ожидают роста энергопотребления в России в 2026 году на 2,2% к 2025 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр панин, интер рао, электроэнергия