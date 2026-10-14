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Опадчий: энергопотребление снизится на 0,5% в 2026 году - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Опадчий: энергопотребление снизится на 0,5% в 2026 году
Опадчий: энергопотребление снизится на 0,5% в 2026 году - 14.10.2026, ПРАЙМ
Опадчий: энергопотребление снизится на 0,5% в 2026 году
Глава "Системного оператора Единой энергосистемы" Федор Опадчий сообщил журналистам, что энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,5%. По его... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:24+0300
2026-10-14T10:25+0300
александр панин
интер рао
электроэнергия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874215203.jpg?1791962701
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глава "Системного оператора Единой энергосистемы" Федор Опадчий сообщил журналистам, что энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,5%. По его прогнозу, по итогам 2026 года снижение также составит около 0,5%. "Мы думаем, что мы где-то в 0,5% и выйдем", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В конце сентября Опадчий сообщал, что с начала года энергопотребление сократилось на 0,2%.Ранее председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина отмечала, что изменение показателя в сторону роста по итогам года возможно только при холодной осени и зиме.По данным "СО ЕЭС", энергопотребление в Российской Федерации в 2025 году снизилось на 1,1% по сравнению с 2024 годом и составило 1,161 триллиона киловатт-часов. В декабре прошлого года в Системном операторе сообщали, что ожидают роста энергопотребления в России в 2026 году на 2,2% к 2025 году.
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александр панин, интер рао, электроэнергия
Александр Панин, Интер РАО, электроэнергия
10:24 14.10.2026 (обновлено: 10:25 14.10.2026)
 
Опадчий: энергопотребление снизится на 0,5% в 2026 году

С начала 2026 года потребление электричества уже упало на 0,5%, заявил Опадчий

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глава "Системного оператора Единой энергосистемы" Федор Опадчий сообщил журналистам, что энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,5%. По его прогнозу, по итогам 2026 года снижение также составит около 0,5%. "Мы думаем, что мы где-то в 0,5% и выйдем", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В конце сентября Опадчий сообщал, что с начала года энергопотребление сократилось на 0,2%.
Ранее председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина отмечала, что изменение показателя в сторону роста по итогам года возможно только при холодной осени и зиме.
По данным "СО ЕЭС", энергопотребление в Российской Федерации в 2025 году снизилось на 1,1% по сравнению с 2024 годом и составило 1,161 триллиона киловатт-часов. В декабре прошлого года в Системном операторе сообщали, что ожидают роста энергопотребления в России в 2026 году на 2,2% к 2025 году.
 
Александр ПанинИнтер РАОэлектроэнергия
 
 
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