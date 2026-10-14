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ЦБ: оценки изменения инвестиционной активности в III квартале снизились - 14.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ: оценки изменения инвестиционной активности в III квартале снизились
ЦБ: оценки изменения инвестиционной активности в III квартале снизились - 14.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ: оценки изменения инвестиционной активности в III квартале снизились
Оценки изменения инвестиционной активности в России в третьем квартале этого года немного снизились, но баланс ожиданий на четвертый квартал увеличился,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:25+0300
2026-10-14T19:33+0300
рынок
россия
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874248614.jpg?1791995639
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Оценки изменения инвестиционной активности в России в третьем квартале этого года немного снизились, но баланс ожиданий на четвертый квартал увеличился, сообщает Банк России. "Оценки изменения инвестиционной активности в третьем квартале этого года немного снизились (-0,1 п.)", - говорится в материале ЦБ "Мониторинг предприятий". При этом сообщается, что баланс ожиданий на четвертый квартал увеличился до максимального значения за три квартала, что предполагает рост инвестиционной активности. Так, динамика инвестиционной активности по отраслям была разнонаправленной. Она заметно расширилась по сравнению со вторым кварталом этого года у обрабатывающих производств, выпускающих промежуточные товары, а также в транспортировке и хранении, в розничной торговле и водоснабжении. Среди факторов, сдерживающих инвестиционную активность, на первом месте была нехватка собственных средств для финансирования инвестиций (26,7% респондентов). На втором и третьем местах – неопределенность экономической ситуации в стране (25,8%) и недостаточный спрос на продукцию предприятий (20,8%). "Стоимость кредитных средств остается лишь на четвертом месте в перечне ограничений для роста инвестиций, при этом сдерживающее влияние этого фактора снижается", - поясняется в материале.
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рынок, россия, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Банк России
19:25 14.10.2026 (обновлено: 19:33 14.10.2026)
 
ЦБ: оценки изменения инвестиционной активности в III квартале снизились

ЦБ: оценки изменения инвестиционной активности в России в III квартале немного снизились

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Оценки изменения инвестиционной активности в России в третьем квартале этого года немного снизились, но баланс ожиданий на четвертый квартал увеличился, сообщает Банк России.
"Оценки изменения инвестиционной активности в третьем квартале этого года немного снизились (-0,1 п.)", - говорится в материале ЦБ "Мониторинг предприятий".
При этом сообщается, что баланс ожиданий на четвертый квартал увеличился до максимального значения за три квартала, что предполагает рост инвестиционной активности.
Так, динамика инвестиционной активности по отраслям была разнонаправленной. Она заметно расширилась по сравнению со вторым кварталом этого года у обрабатывающих производств, выпускающих промежуточные товары, а также в транспортировке и хранении, в розничной торговле и водоснабжении.
Среди факторов, сдерживающих инвестиционную активность, на первом месте была нехватка собственных средств для финансирования инвестиций (26,7% респондентов).
На втором и третьем местах – неопределенность экономической ситуации в стране (25,8%) и недостаточный спрос на продукцию предприятий (20,8%).
"Стоимость кредитных средств остается лишь на четвертом месте в перечне ограничений для роста инвестиций, при этом сдерживающее влияние этого фактора снижается", - поясняется в материале.
 
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