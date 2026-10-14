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Оверчук обсудил с премьером Таиланда вопросы энергетики
Оверчук обсудил с премьером Таиланда вопросы энергетики - 14.10.2026, ПРАЙМ
Оверчук обсудил с премьером Таиланда вопросы энергетики
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что в свете событий на Ближнем Востоке обсудил вопросы энергетики с премьер... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:51+0300
2026-10-14T12:51+0300
2026-10-14T12:51+0300
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ближний восток
таиланд
алексей оверчук
всемирный банк
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БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что в свете событий на Ближнем Востоке обсудил вопросы энергетики с премьер министром Таиланда.
По его словам, в среду у него состоялась встреча с премьером Анутхином Чанвиракуном.
"Конечно же, в свете событий на Ближнем Востоке вопросы энергетики, тоже сегодня занимает большую часть повестки, и этому мы тоже уделили внимание", - сказал Оверчук журналистам.
Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
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россия, ближний восток, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк
РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ТАИЛАНД, Алексей Оверчук, Всемирный банк
Оверчук обсудил с премьером Таиланда вопросы энергетики
Зампред правительства Оверчук обсудил с премьером Таиланда вопросы энергетики
БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что в свете событий на Ближнем Востоке обсудил вопросы энергетики с премьер министром Таиланда.
По его словам, в среду у него состоялась встреча с премьером Анутхином Чанвиракуном.
"Конечно же, в свете событий на Ближнем Востоке вопросы энергетики, тоже сегодня занимает большую часть повестки, и этому мы тоже уделили внимание", - сказал Оверчук журналистам.
Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.