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Оверчук обсудил с премьером Таиланда вопросы энергетики

Оверчук обсудил с премьером Таиланда вопросы энергетики - 14.10.2026, ПРАЙМ

Оверчук обсудил с премьером Таиланда вопросы энергетики

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что в свете событий на Ближнем Востоке обсудил вопросы энергетики с премьер... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

россия

ближний восток

таиланд

алексей оверчук

всемирный банк

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БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что в свете событий на Ближнем Востоке обсудил вопросы энергетики с премьер министром Таиланда. По его словам, в среду у него состоялась встреча с премьером Анутхином Чанвиракуном. "Конечно же, в свете событий на Ближнем Востоке вопросы энергетики, тоже сегодня занимает большую часть повестки, и этому мы тоже уделили внимание", - сказал Оверчук журналистам. Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.

ближний восток

таиланд

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россия, ближний восток, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк