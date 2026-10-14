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Оверчук обсудил с премьером Таиланда развитие взаимной торговли
Оверчук обсудил с премьером Таиланда развитие взаимной торговли - 14.10.2026, ПРАЙМ
Оверчук обсудил с премьером Таиланда развитие взаимной торговли
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном обсудил вопросы... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:12+0300
2026-10-14T13:12+0300
2026-10-14T13:12+0300
россия
мировая экономика
таиланд
алексей оверчук
всемирный банк
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БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном обсудил вопросы развития взаимной торговли.
"Состоялась встреча с премьер-министром Таиланда, где мы достаточно глубоко рассмотрели вопросы развития отношений в сфере взаимной торговли. Прежде всего мы обсуждали вопросы снижения не тарифных и тарифных барьеров", - сказал Оверчук журналистам.
Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
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россия, мировая экономика, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАИЛАНД, Алексей Оверчук, Всемирный банк
Оверчук обсудил с премьером Таиланда развитие взаимной торговли
Зампред правительства Оверчук обсудил с премьером Таиланда развитие взаимной торговли
БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном обсудил вопросы развития взаимной торговли.
"Состоялась встреча с премьер-министром Таиланда, где мы достаточно глубоко рассмотрели вопросы развития отношений в сфере взаимной торговли. Прежде всего мы обсуждали вопросы снижения не тарифных и тарифных барьеров", - сказал Оверчук журналистам.
Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.