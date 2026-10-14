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Оверчук обсудил с премьером Таиланда развитие взаимной торговли

Оверчук обсудил с премьером Таиланда развитие взаимной торговли - 14.10.2026, ПРАЙМ

Оверчук обсудил с премьером Таиланда развитие взаимной торговли

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном обсудил вопросы... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:12+0300

2026-10-14T13:12+0300

2026-10-14T13:12+0300

россия

мировая экономика

таиланд

алексей оверчук

всемирный банк

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БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном обсудил вопросы развития взаимной торговли. "Состоялась встреча с премьер-министром Таиланда, где мы достаточно глубоко рассмотрели вопросы развития отношений в сфере взаимной торговли. Прежде всего мы обсуждали вопросы снижения не тарифных и тарифных барьеров", - сказал Оверчук журналистам. Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.

таиланд

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россия, мировая экономика, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк