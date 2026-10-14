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Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке
Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке
Вопросы энергетики в свете событий на Ближнем Востоке обсуждались на переговорах с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, сообщил журналистам в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:23+0300
2026-10-14T13:23+0300
2026-10-14T13:23+0300
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алексей оверчук
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БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Вопросы энергетики в свете событий на Ближнем Востоке обсуждались на переговорах с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, сообщил журналистам в Бангкоке замглавы правительства России Алексей Оверчук по окончании переговоров. "Конечно же, в свете событий на Ближнем Востоке вопросы энергетики тоже сегодня занимают большую часть повестки, и этому мы тоже уделили внимание", - сказал заместитель председателя правительства РФ. Российская делегация во главе с Оверчуком находится с визитом в столице Таиланда и участвует в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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россия, ближний восток, таиланд, бангкок, алексей оверчук, всемирный банк
РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ТАИЛАНД, БАНГКОК, Алексей Оверчук, Всемирный банк
Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке
Замглавы правительства Оверчук: вопросы энергетики обсуждались с премьером Таиланда
БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Вопросы энергетики в свете событий на Ближнем Востоке обсуждались на переговорах с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, сообщил журналистам в Бангкоке замглавы правительства России Алексей Оверчук по окончании переговоров.
"Конечно же, в свете событий на Ближнем Востоке вопросы энергетики тоже сегодня занимают большую часть повестки, и этому мы тоже уделили внимание", - сказал заместитель председателя правительства РФ.
Российская делегация во главе с Оверчуком находится с визитом в столице Таиланда и участвует в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.