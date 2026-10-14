Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/overchuk-874225647.html
Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке
Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке
Вопросы энергетики в свете событий на Ближнем Востоке обсуждались на переговорах с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, сообщил журналистам в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:23+0300
2026-10-14T13:23+0300
россия
ближний восток
таиланд
бангкок
алексей оверчук
всемирный банк
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973759_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_5b732262d1d1ff3bb8a8e99c1e354111.jpg
БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Вопросы энергетики в свете событий на Ближнем Востоке обсуждались на переговорах с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, сообщил журналистам в Бангкоке замглавы правительства России Алексей Оверчук по окончании переговоров. "Конечно же, в свете событий на Ближнем Востоке вопросы энергетики тоже сегодня занимают большую часть повестки, и этому мы тоже уделили внимание", - сказал заместитель председателя правительства РФ. Российская делегация во главе с Оверчуком находится с визитом в столице Таиланда и участвует в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
ближний восток
таиланд
бангкок
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1a/859973759_170:0:2830:1995_1920x0_80_0_0_d9a2d5cba3c9287cf13793f7841c051f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ближний восток, таиланд, бангкок, алексей оверчук, всемирный банк
РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ТАИЛАНД, БАНГКОК, Алексей Оверчук, Всемирный банк
13:23 14.10.2026
 
Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке

Замглавы правительства Оверчук: вопросы энергетики обсуждались с премьером Таиланда

© РИА Новости . Александр Юрьев | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Вопросы энергетики в свете событий на Ближнем Востоке обсуждались на переговорах с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, сообщил журналистам в Бангкоке замглавы правительства России Алексей Оверчук по окончании переговоров.
"Конечно же, в свете событий на Ближнем Востоке вопросы энергетики тоже сегодня занимают большую часть повестки, и этому мы тоже уделили внимание", - сказал заместитель председателя правительства РФ.
Российская делегация во главе с Оверчуком находится с визитом в столице Таиланда и участвует в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
 
РОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКТАИЛАНДБАНГКОКАлексей ОверчукВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала