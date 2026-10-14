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Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет по графику
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет по графику - 14.10.2026, ПРАЙМ
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет по графику
Строительство с участием "Росатома" АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет по графику, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:57+0300
2026-10-14T11:57+0300
2026-10-14T11:57+0300
россия
венгрия
алексей лихачев
росатом
пакш-2
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Строительство с участием "Росатома" АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет по графику, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Работы идут по графику", — сказал Лихачев в среду в ходе отраслевого мероприятия "День информирования".
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россия, венгрия, алексей лихачев, росатом, пакш-2
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Пакш-2
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет по графику
Гендиректор Лихачев: строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии идет по графику