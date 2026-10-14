https://1prime.ru/20261014/parlament-874225342.html
Парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% ВВП
Парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% ВВП - 14.10.2026, ПРАЙМ
Парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% ВВП
Депутаты парламента Словакии одобрили бюджет на следующий год с дефицитом в 4,94% от ВВП, следует из результатов голосования. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:15+0300
2026-10-14T13:15+0300
2026-10-14T13:15+0300
мировая экономика
словакия
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БРАТИСЛАВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты парламента Словакии одобрили бюджет на следующий год с дефицитом в 4,94% от ВВП, следует из результатов голосования.
"Присутствовали 78 депутатов, за - 76, парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год", - сообщил председатель парламента Словакии Рихард Раши, объявляя итоги голосования, которое транслировалось на официальном сайте законодательного органа республики в среду.
Доходы государственного бюджета определены на уровне 63,343 миллиарда евро, расходы - в 70,786 миллиарда, из чего и складывается дефицит.
Для того чтобы бюджет был одобрен, требовалась поддержка не менее 76 из 150 депутатов. Оппозиция, которая критиковала представленный правительством бюджет, в голосовании участия не принимала.
Документ теперь направляется на подпись президенту Словакии.
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мировая экономика, словакия
Мировая экономика, СЛОВАКИЯ
Парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% ВВП
Парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% от ВВП
БРАТИСЛАВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты парламента Словакии одобрили бюджет на следующий год с дефицитом в 4,94% от ВВП, следует из результатов голосования.
"Присутствовали 78 депутатов, за - 76, парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год", - сообщил председатель парламента Словакии Рихард Раши, объявляя итоги голосования, которое транслировалось на официальном сайте законодательного органа республики в среду.
Доходы государственного бюджета определены на уровне 63,343 миллиарда евро, расходы - в 70,786 миллиарда, из чего и складывается дефицит.
Для того чтобы бюджет был одобрен, требовалась поддержка не менее 76 из 150 депутатов. Оппозиция, которая критиковала представленный правительством бюджет, в голосовании участия не принимала.
Документ теперь направляется на подпись президенту Словакии.