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Парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% ВВП

Парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% ВВП - 14.10.2026, ПРАЙМ

Парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год с дефицитом в 4,94% ВВП

Депутаты парламента Словакии одобрили бюджет на следующий год с дефицитом в 4,94% от ВВП, следует из результатов голосования. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:15+0300

2026-10-14T13:15+0300

2026-10-14T13:15+0300

мировая экономика

словакия

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БРАТИСЛАВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты парламента Словакии одобрили бюджет на следующий год с дефицитом в 4,94% от ВВП, следует из результатов голосования. "Присутствовали 78 депутатов, за - 76, парламент Словакии одобрил бюджет на 2027 год", - сообщил председатель парламента Словакии Рихард Раши, объявляя итоги голосования, которое транслировалось на официальном сайте законодательного органа республики в среду. Доходы государственного бюджета определены на уровне 63,343 миллиарда евро, расходы - в 70,786 миллиарда, из чего и складывается дефицит. Для того чтобы бюджет был одобрен, требовалась поддержка не менее 76 из 150 депутатов. Оппозиция, которая критиковала представленный правительством бюджет, в голосовании участия не принимала. Документ теперь направляется на подпись президенту Словакии.

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мировая экономика, словакия