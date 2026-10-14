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В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 14.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Самары, сообщила Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T06:36+0300

2026-10-14T06:36+0300

2026-10-14T06:36+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Самары, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пензы, Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, самара, росавиация