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В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 14.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Самары, сообщила Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T06:36+0300
2026-10-14T06:36+0300
2026-10-14T06:36+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, самара, росавиация
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В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов