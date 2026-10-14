https://1prime.ru/20261014/penza-874253269.html
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - 14.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T22:20+0300
2026-10-14T22:20+0300
2026-10-14T22:24+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов