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Россиянам объяснили, за какие комментарии к переводу банк заблокирует карту - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, за какие комментарии к переводу банк заблокирует карту
Россиянам объяснили, за какие комментарии к переводу банк заблокирует карту - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, за какие комментарии к переводу банк заблокирует карту
Безобидные шутливые комментарии под денежными переводами могут сыграть с отправителем злую шутку. Как рассказала агентству "Прайм" магистр права, доцент кафедры | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T02:02+0300
2026-10-14T02:02+0300
эксклюзив
бизнес
россия
финансы
денежные переводы
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Безобидные шутливые комментарии под денежными переводами могут сыграть с отправителем злую шутку. Как рассказала агентству "Прайм" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, в случае, если системы финансового мониторинга обнаружат подозрительные слова в тексте отправителя, то банк почти гарантировано заморозит перевод, а иногда вообще заблокирует карты контрагентов до выяснения обстоятельств.Финансовые организации не раскрывают полные списки стоп-слов для денежных переводов, поэтому единого перечня формулировок, гарантированно привлекающих внимание антифрод-систем, не существует. Каждый банк настраивает алгоритмы оценки операций на соответствие "антиотмывочному" законодательству индивидуально, однако общие принципы работы таких систем известны."В первую очередь вопросы вызовут комментарии, содержащие очевидные маркеры нелегальных операций. Шутливые подписи вроде "взятка", "откат" или "в общак" могут показаться безобидными, но банковские алгоритмы не распознают юмор или иронию — для автоматики важен сам текст, а не намерение отправителя", - говорит Валишвили.Она поясняет, что под дополнительный мониторинг попадают и регулярные переводы одному получателю с бытовыми пояснениями. Формулировки "за маникюр", "за ЖКУ" или "по договору" сами по себе не являются запретными, но в сочетании с частыми и систематическими поступлениями от разных лиц или фиксированной суммой они формируют подозрительный паттерн для комплаенс-систем.Наиболее безопасная стратегия при частных переводов — оставлять поле комментария пустым. Но если же операция имеет юридическое значение, лучше указывать полные реквизиты документа: например, "оплата долга по договору займа № 5 от 10.01.2026". Это снимает лишние вопросы и создает понятный след для всех сторон.Для регулярных сборов внутри коллектива — на подарки коллегам, канцелярию для класса или другие общие нужды — банковские приложения предлагают специальные формы. Организатор указывает цель и сумму, а участники переводят деньги по ссылке, что исключает необходимость вручную подписывать каждый платеж.Грамотное оформление платежей и понимание базовых правил защиты своих прав помогают снизить риск не только технических блокировок, но и финансовых потерь. "В условиях, когда алгоритмы становятся все строже, разумная осторожность в комментариях и своевременная реакция на спорные начисления остаются практичными инструментами для любого пользователя банковских услуг", - заключила юрист.
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эксклюзив, бизнес, россия, финансы, денежные переводы
Эксклюзив, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, денежные переводы
02:02 14.10.2026
 
Россиянам объяснили, за какие комментарии к переводу банк заблокирует карту

Юрист Валишвили: антифрод-системы юмора не понимают

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Безобидные шутливые комментарии под денежными переводами могут сыграть с отправителем злую шутку. Как рассказала агентству "Прайм" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, в случае, если системы финансового мониторинга обнаружат подозрительные слова в тексте отправителя, то банк почти гарантировано заморозит перевод, а иногда вообще заблокирует карты контрагентов до выяснения обстоятельств.
Финансовые организации не раскрывают полные списки стоп-слов для денежных переводов, поэтому единого перечня формулировок, гарантированно привлекающих внимание антифрод-систем, не существует. Каждый банк настраивает алгоритмы оценки операций на соответствие "антиотмывочному" законодательству индивидуально, однако общие принципы работы таких систем известны.
"В первую очередь вопросы вызовут комментарии, содержащие очевидные маркеры нелегальных операций. Шутливые подписи вроде "взятка", "откат" или "в общак" могут показаться безобидными, но банковские алгоритмы не распознают юмор или иронию — для автоматики важен сам текст, а не намерение отправителя", - говорит Валишвили.
Она поясняет, что под дополнительный мониторинг попадают и регулярные переводы одному получателю с бытовыми пояснениями. Формулировки "за маникюр", "за ЖКУ" или "по договору" сами по себе не являются запретными, но в сочетании с частыми и систематическими поступлениями от разных лиц или фиксированной суммой они формируют подозрительный паттерн для комплаенс-систем.
Наиболее безопасная стратегия при частных переводов — оставлять поле комментария пустым. Но если же операция имеет юридическое значение, лучше указывать полные реквизиты документа: например, "оплата долга по договору займа № 5 от 10.01.2026". Это снимает лишние вопросы и создает понятный след для всех сторон.
Банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества, заявила Лантратова
1 октября, 03:32
Для регулярных сборов внутри коллектива — на подарки коллегам, канцелярию для класса или другие общие нужды — банковские приложения предлагают специальные формы. Организатор указывает цель и сумму, а участники переводят деньги по ссылке, что исключает необходимость вручную подписывать каждый платеж.
Грамотное оформление платежей и понимание базовых правил защиты своих прав помогают снизить риск не только технических блокировок, но и финансовых потерь. "В условиях, когда алгоритмы становятся все строже, разумная осторожность в комментариях и своевременная реакция на спорные начисления остаются практичными инструментами для любого пользователя банковских услуг", - заключила юрист.
 
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