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Россия будет биться за возвращение активов, заявил Песков - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Россия будет биться за возвращение активов, заявил Песков
Россия будет биться за возвращение активов, заявил Песков - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет биться за возвращение активов, заявил Песков
Россия будет биться за возвращение своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:56+0300
2026-10-14T12:56+0300
россия
польша
москва
дмитрий песков
радослав сикорский
the guardian
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия будет биться за возвращение своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее издание The Guardian сообщило о том, что глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. "Есть ли перспективы проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебное разбирательство, судебные преследования и так далее и тому подобное, для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов", - сказал Песков журналистам.
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россия, польша, москва, дмитрий песков, радослав сикорский, the guardian
РОССИЯ, ПОЛЬША, МОСКВА, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский, The Guardian
12:56 14.10.2026
 
Россия будет биться за возвращение активов, заявил Песков

Песков: РФ будет биться за возвращение своих сворованных активов

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия будет биться за возвращение своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание The Guardian сообщило о том, что глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве.
"Есть ли перспективы проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебное разбирательство, судебные преследования и так далее и тому подобное, для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов", - сказал Песков журналистам.
 
РОССИЯПОЛЬШАМОСКВАДмитрий ПесковРадослав СикорскийThe Guardian
 
 
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