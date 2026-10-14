https://1prime.ru/20261014/peskov-874224632.html

Россия будет биться за возвращение активов, заявил Песков

Россия будет биться за возвращение активов, заявил Песков - 14.10.2026, ПРАЙМ

Россия будет биться за возвращение активов, заявил Песков

Россия будет биться за возвращение своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:56+0300

2026-10-14T12:56+0300

2026-10-14T12:56+0300

россия

польша

москва

дмитрий песков

радослав сикорский

the guardian

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия будет биться за возвращение своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее издание The Guardian сообщило о том, что глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. "Есть ли перспективы проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебное разбирательство, судебные преследования и так далее и тому подобное, для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов", - сказал Песков журналистам.

польша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, польша, москва, дмитрий песков, радослав сикорский, the guardian