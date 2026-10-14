https://1prime.ru/20261014/peskov-874227869.html
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора - 14.10.2026, ПРАЙМ
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора
Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям кабмина, заявил... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:07+0300
2026-10-14T14:07+0300
2026-10-14T14:07+0300
россия
москва
дмитрий песков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874227869.jpg?1791976065
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям кабмина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, еще год назад нельзя было представить масштаб технологических изменений в энергосекторе и то, в какой ситуации могут оказаться мировые энергетические рынки в течение очень короткого времени. "Еще год назад мы не могли себе представить, что наш энергетический сектор может сталкиваться с достаточно серьезными трудностями и может успешно, в сжатые сроки их решать, благодаря и устойчивости самих компаний, участников рынка, благодаря продуманным действиям правительства и руководства страны", - сказал Песков на церемонии награждения победителей медиаконкурса "Энергия пера-2026". Песков добавил, что грядущее время не обещает быть спокойнее. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков
РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора
Песков: энергосектор РФ успешно решает трудности благодаря устойчивости участников рынка
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям кабмина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, еще год назад нельзя было представить масштаб технологических изменений в энергосекторе и то, в какой ситуации могут оказаться мировые энергетические рынки в течение очень короткого времени.
"Еще год назад мы не могли себе представить, что наш энергетический сектор может сталкиваться с достаточно серьезными трудностями и может успешно, в сжатые сроки их решать, благодаря и устойчивости самих компаний, участников рынка, благодаря продуманным действиям правительства и руководства страны", - сказал Песков
на церемонии награждения победителей медиаконкурса "Энергия пера-2026".
Песков добавил, что грядущее время не обещает быть спокойнее.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.