Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/peskov-874227869.html
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора - 14.10.2026, ПРАЙМ
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора
Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям кабмина, заявил... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:07+0300
2026-10-14T14:07+0300
россия
москва
дмитрий песков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874227869.jpg?1791976065
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям кабмина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, еще год назад нельзя было представить масштаб технологических изменений в энергосекторе и то, в какой ситуации могут оказаться мировые энергетические рынки в течение очень короткого времени. "Еще год назад мы не могли себе представить, что наш энергетический сектор может сталкиваться с достаточно серьезными трудностями и может успешно, в сжатые сроки их решать, благодаря и устойчивости самих компаний, участников рынка, благодаря продуманным действиям правительства и руководства страны", - сказал Песков на церемонии награждения победителей медиаконкурса "Энергия пера-2026". Песков добавил, что грядущее время не обещает быть спокойнее. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, дмитрий песков
РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков
14:07 14.10.2026
 
Песков объяснил устойчивость российского энергосектора

Песков: энергосектор РФ успешно решает трудности благодаря устойчивости участников рынка

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям кабмина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, еще год назад нельзя было представить масштаб технологических изменений в энергосекторе и то, в какой ситуации могут оказаться мировые энергетические рынки в течение очень короткого времени.
"Еще год назад мы не могли себе представить, что наш энергетический сектор может сталкиваться с достаточно серьезными трудностями и может успешно, в сжатые сроки их решать, благодаря и устойчивости самих компаний, участников рынка, благодаря продуманным действиям правительства и руководства страны", - сказал Песков на церемонии награждения победителей медиаконкурса "Энергия пера-2026".
Песков добавил, что грядущее время не обещает быть спокойнее.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала