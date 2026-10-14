https://1prime.ru/20261014/peskov-874227869.html

Песков объяснил устойчивость российского энергосектора

Песков объяснил устойчивость российского энергосектора - 14.10.2026, ПРАЙМ

Песков объяснил устойчивость российского энергосектора

Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям кабмина, заявил... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:07+0300

2026-10-14T14:07+0300

2026-10-14T14:07+0300

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский энергетический сектор успешно решает трудности, с которыми сталкивается, благодаря устойчивости участников рынка и действиям кабмина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, еще год назад нельзя было представить масштаб технологических изменений в энергосекторе и то, в какой ситуации могут оказаться мировые энергетические рынки в течение очень короткого времени. "Еще год назад мы не могли себе представить, что наш энергетический сектор может сталкиваться с достаточно серьезными трудностями и может успешно, в сжатые сроки их решать, благодаря и устойчивости самих компаний, участников рынка, благодаря продуманным действиям правительства и руководства страны", - сказал Песков на церемонии награждения победителей медиаконкурса "Энергия пера-2026". Песков добавил, что грядущее время не обещает быть спокойнее. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, москва, дмитрий песков