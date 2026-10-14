https://1prime.ru/20261014/peskov-874229089.html

В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности объектов

В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности объектов - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности объектов

Все российские компании принимают меры по обеспечению физической безопасности своих объектов от ударов ВСУ, это сложная и дорогая работа, заявил пресс-секретарь | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:29+0300

2026-10-14T14:29+0300

2026-10-14T14:30+0300

россия

дмитрий песков

всу

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Все российские компании принимают меры по обеспечению физической безопасности своих объектов от ударов ВСУ, это сложная и дорогая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все компании принимают меры. Собственно, не забывайте про указ президента. Все компании принимают меры по обеспечению физической безопасности. Хотя это очень сложно. Это достаточно дорогие меры, это понятно", - сказал он журналистам, комментируя атаки на центры обработки данных.

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россия, дмитрий песков, всу