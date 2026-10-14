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В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности объектов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности объектов
В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности объектов - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности объектов
Все российские компании принимают меры по обеспечению физической безопасности своих объектов от ударов ВСУ, это сложная и дорогая работа, заявил пресс-секретарь | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:29+0300
2026-10-14T14:30+0300
россия
дмитрий песков
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874229089.jpg?1791977402
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Все российские компании принимают меры по обеспечению физической безопасности своих объектов от ударов ВСУ, это сложная и дорогая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все компании принимают меры. Собственно, не забывайте про указ президента. Все компании принимают меры по обеспечению физической безопасности. Хотя это очень сложно. Это достаточно дорогие меры, это понятно", - сказал он журналистам, комментируя атаки на центры обработки данных.
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192
40
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россия, дмитрий песков, всу
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ВСУ
14:29 14.10.2026 (обновлено: 14:30 14.10.2026)
 
В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности объектов

Песков: все компании принимают меры по физической безопасности объектов от ударов ВСУ

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Все российские компании принимают меры по обеспечению физической безопасности своих объектов от ударов ВСУ, это сложная и дорогая работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все компании принимают меры. Собственно, не забывайте про указ президента. Все компании принимают меры по обеспечению физической безопасности. Хотя это очень сложно. Это достаточно дорогие меры, это понятно", - сказал он журналистам, комментируя атаки на центры обработки данных.
 
РОССИЯДмитрий ПесковВСУ
 
 
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