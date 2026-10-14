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В Петербурге стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Петербурге стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями
В Петербурге стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Петербурге стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями стартовал на одном из трамвайных маршрутов в Санкт-Петербурге, сообщила... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:45+0300
2026-10-14T12:45+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями стартовал на одном из трамвайных маршрутов в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В трамваях "Горэлектротранса" стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями. Возможность появилась на всех вагонах маршрута №24", - говорится в сообщении. Для оплаты необходимо камерой смартфона либо через банковское приложение отсканировать QR-код на медиакомплексе или валидаторе, выбрать оплату цифровыми рублями и подтвердить платеж. После этого пассажир получает электронный чек. Сообщается, что запуск пилотного проекта позволит специалистам протестировать механизм оплаты в реальных условиях, оценить востребованность технологии и ее удобство для пассажиров. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, удобный общественный транспорт является одним из ключевых приоритетов развития города на ближайшие годы. "В его рамках мы запустили скоростной трамвай, обновляем подвижной состав, строим дороги. Внедряем современные платежные решения и другие цифровые технологии, которые экономят время пассажиров и повышают их комфорт. Оплата цифровыми рублями продолжает эту линию и делает транспорт Северной столицы еще более технологичным", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в Петербурге продолжается цифровизация общественного транспорта. Новые трамваи "Довлатов" и "Достоевский" оснащены экранами дополненной реальности - пассажиры могут отслеживать движение вагона по маршруту в реальном времени и совершать виртуальные экскурсии по исторически значимым локациям. Внедрение автоматической помощи водителю на трамваях позволяет системно сокращать количество ДТП и формировать основу для поэтапного перехода к более высоким уровням автоматизации.
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бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
12:45 14.10.2026
 
В Петербурге стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями

В Петербурге стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями стартовал на одном из трамвайных маршрутов в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В трамваях "Горэлектротранса" стартовал пилотный проект по оплате проезда цифровыми рублями. Возможность появилась на всех вагонах маршрута №24", - говорится в сообщении.
Для оплаты необходимо камерой смартфона либо через банковское приложение отсканировать QR-код на медиакомплексе или валидаторе, выбрать оплату цифровыми рублями и подтвердить платеж. После этого пассажир получает электронный чек.
Сообщается, что запуск пилотного проекта позволит специалистам протестировать механизм оплаты в реальных условиях, оценить востребованность технологии и ее удобство для пассажиров.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, удобный общественный транспорт является одним из ключевых приоритетов развития города на ближайшие годы.
"В его рамках мы запустили скоростной трамвай, обновляем подвижной состав, строим дороги. Внедряем современные платежные решения и другие цифровые технологии, которые экономят время пассажиров и повышают их комфорт. Оплата цифровыми рублями продолжает эту линию и делает транспорт Северной столицы еще более технологичным", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в Петербурге продолжается цифровизация общественного транспорта. Новые трамваи "Довлатов" и "Достоевский" оснащены экранами дополненной реальности - пассажиры могут отслеживать движение вагона по маршруту в реальном времени и совершать виртуальные экскурсии по исторически значимым локациям. Внедрение автоматической помощи водителю на трамваях позволяет системно сокращать количество ДТП и формировать основу для поэтапного перехода к более высоким уровням автоматизации.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр Беглов
 
 
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