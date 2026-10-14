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"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений

"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений

"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений от компании через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ",... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:16+0300

2026-10-14T16:16+0300

2026-10-14T16:16+0300

технологии

россия

татарстан

почта россии

минцифры

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений от компании через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ", рассказали РИА Новости в компании. "Почта России" и министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан запустили пилотный проект по информированию жителей через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ", - говорится в сообщении. Отмечается, что отлеживать письма и посылки теперь можно во всей региональной системе электронных услуг. На первом этапе такая функция появилась в чат-боте "Госуслуги РТ" на платформе "Макс". Почтовые уведомления будут приходить пользователям в личный кабинет "Госуслуг". Сервис сообщит, когда отправление принято, доставлено в отделение, переадресовано, передано курьеру или выдано получателю. Кроме того, клиент также сможет получать информацию о денежных переводах и контролировать срок хранения отправления. Как уточнили в "Почте", компания готова сотрудничать и с другими регионами, чтобы сделать сервис доступным для всех граждан страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, татарстан, почта россии, минцифры