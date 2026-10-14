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"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений - 14.10.2026, ПРАЙМ
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"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений
"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений
"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений от компании через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ",... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:16+0300
2026-10-14T16:16+0300
технологии
россия
татарстан
почта россии
минцифры
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений от компании через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ", рассказали РИА Новости в компании. "Почта России" и министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан запустили пилотный проект по информированию жителей через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ", - говорится в сообщении. Отмечается, что отлеживать письма и посылки теперь можно во всей региональной системе электронных услуг. На первом этапе такая функция появилась в чат-боте "Госуслуги РТ" на платформе "Макс". Почтовые уведомления будут приходить пользователям в личный кабинет "Госуслуг". Сервис сообщит, когда отправление принято, доставлено в отделение, переадресовано, передано курьеру или выдано получателю. Кроме того, клиент также сможет получать информацию о денежных переводах и контролировать срок хранения отправления. Как уточнили в "Почте", компания готова сотрудничать и с другими регионами, чтобы сделать сервис доступным для всех граждан страны.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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40
технологии, россия, татарстан, почта россии, минцифры
Технологии, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Почта России, Минцифры
16:16 14.10.2026
 
"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений

"Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений через портал

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Почта России" и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект уведомлений от компании через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ", рассказали РИА Новости в компании.
"Почта России" и министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан запустили пилотный проект по информированию жителей через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отлеживать письма и посылки теперь можно во всей региональной системе электронных услуг. На первом этапе такая функция появилась в чат-боте "Госуслуги РТ" на платформе "Макс".
Почтовые уведомления будут приходить пользователям в личный кабинет "Госуслуг". Сервис сообщит, когда отправление принято, доставлено в отделение, переадресовано, передано курьеру или выдано получателю. Кроме того, клиент также сможет получать информацию о денежных переводах и контролировать срок хранения отправления.
Как уточнили в "Почте", компания готова сотрудничать и с другими регионами, чтобы сделать сервис доступным для всех граждан страны.
 
ТехнологииРОССИЯТАТАРСТАНПочта РоссииМинцифры
 
 
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