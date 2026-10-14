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Курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки
Курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки - 14.10.2026, ПРАЙМ
Курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки
Пострадавшие из-за атак ВСУ в приграничье Курской области 60 субъектов бизнеса получили в текущем году 1,25 миллиарда рублей финансовой поддержки на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T23:00+0300
2026-10-14T23:00+0300
россия
финансы
всу
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КУРСК, 14 окт - ПРАЙМ. Пострадавшие из-за атак ВСУ в приграничье Курской области 60 субъектов бизнеса получили в текущем году 1,25 миллиарда рублей финансовой поддержки на восстановление и поддержку деятельности, сообщили в региональном правительстве. По данным правительства, в Курской области продолжают оказывать финансовую поддержку предпринимателям и юрлицам, пострадавшим в приграничье. Один из ключевых инструментов - субсидии на восстановление и поддержание деятельности. В текущем году такие субсидии получили 60 субъектов бизнеса. "Общая сумма поддержки составила 1,25 миллиарда рублей. Средства направляют предприятиям, работающим в различных отраслях экономики, в том числе в торговле, производстве, переработке, сельском хозяйстве и сфере услуг", - отметили власти региона. Отмечено, что за все время действия этой меры, субсидии получили 94 субъекта бизнеса на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей.
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россия, финансы, всу
РОССИЯ, Финансы, ВСУ
23:00 14.10.2026
 
Курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки

Пострадавшие из-за атак ВСУ курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки

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КУРСК, 14 окт - ПРАЙМ. Пострадавшие из-за атак ВСУ в приграничье Курской области 60 субъектов бизнеса получили в текущем году 1,25 миллиарда рублей финансовой поддержки на восстановление и поддержку деятельности, сообщили в региональном правительстве.
По данным правительства, в Курской области продолжают оказывать финансовую поддержку предпринимателям и юрлицам, пострадавшим в приграничье. Один из ключевых инструментов - субсидии на восстановление и поддержание деятельности. В текущем году такие субсидии получили 60 субъектов бизнеса.
"Общая сумма поддержки составила 1,25 миллиарда рублей. Средства направляют предприятиям, работающим в различных отраслях экономики, в том числе в торговле, производстве, переработке, сельском хозяйстве и сфере услуг", - отметили власти региона.
Отмечено, что за все время действия этой меры, субсидии получили 94 субъекта бизнеса на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей.
 
РОССИЯФинансыВСУ
 
 
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