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Курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки

Курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки - 14.10.2026, ПРАЙМ

Курские предприятия получили 1,25 миллиарда рублей поддержки

Пострадавшие из-за атак ВСУ в приграничье Курской области 60 субъектов бизнеса получили в текущем году 1,25 миллиарда рублей финансовой поддержки на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T23:00+0300

2026-10-14T23:00+0300

2026-10-14T23:00+0300

россия

финансы

всу

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КУРСК, 14 окт - ПРАЙМ. Пострадавшие из-за атак ВСУ в приграничье Курской области 60 субъектов бизнеса получили в текущем году 1,25 миллиарда рублей финансовой поддержки на восстановление и поддержку деятельности, сообщили в региональном правительстве. По данным правительства, в Курской области продолжают оказывать финансовую поддержку предпринимателям и юрлицам, пострадавшим в приграничье. Один из ключевых инструментов - субсидии на восстановление и поддержание деятельности. В текущем году такие субсидии получили 60 субъектов бизнеса. "Общая сумма поддержки составила 1,25 миллиарда рублей. Средства направляют предприятиям, работающим в различных отраслях экономики, в том числе в торговле, производстве, переработке, сельском хозяйстве и сфере услуг", - отметили власти региона. Отмечено, что за все время действия этой меры, субсидии получили 94 субъекта бизнеса на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, всу