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Пользователи московского велопроката провели в пути более 1,4 млн часов
Пользователи московского велопроката провели в пути более 1,4 млн часов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи московского велопроката провели в пути более 1,4 млн часов
Пользователи московского велопроката в этом сезоне провели в пути более 1,4 миллиона часов, это 163 года непрерывного движения, сообщил РИА Новости заместитель... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:17+0300
2026-10-14T09:17+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи московского велопроката в этом сезоне провели в пути более 1,4 миллиона часов, это 163 года непрерывного движения, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"С начала сезона пользователи городского проката провели в пути более 1,4 миллиона часов - это 163 года непрерывного движения", - рассказал Ликсутов.
По его словам, если сложить эти часы в один маршрут и ехать со средней скоростью велосипеда, получится масштабное путешествие длиной более 21 миллиона километров - это как проехать от Москвы до Владивостока и обратно свыше одной тысячи раз.
"Городской велопрокат уже стал полноценной частью транспортной системы Москвы. В этом сезоне пользователи совершили более пяти миллионов поездок. Всего парк насчитывает 13 тысяч велосипедов и электроскутеров. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать этот сервис и делать его еще доступнее для жителей и гостей столицы", - добавил Ликсутов.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владивосток, Сергей Собянин
Пользователи московского велопроката провели в пути более 1,4 млн часов
Ликсутов: пользователи московского велопроката провели в пути более 1,4 миллиона часов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи московского велопроката в этом сезоне провели в пути более 1,4 миллиона часов, это 163 года непрерывного движения, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"С начала сезона пользователи городского проката провели в пути более 1,4 миллиона часов - это 163 года непрерывного движения", - рассказал Ликсутов.
По его словам, если сложить эти часы в один маршрут и ехать со средней скоростью велосипеда, получится масштабное путешествие длиной более 21 миллиона километров - это как проехать от Москвы до Владивостока и обратно свыше одной тысячи раз.
"Городской велопрокат уже стал полноценной частью транспортной системы Москвы. В этом сезоне пользователи совершили более пяти миллионов поездок. Всего парк насчитывает 13 тысяч велосипедов и электроскутеров. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать этот сервис и делать его еще доступнее для жителей и гостей столицы", - добавил Ликсутов.