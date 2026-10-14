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Пользователи московского велопроката провели в пути более 1,4 млн часов

Пользователи московского велопроката провели в пути более 1,4 млн часов - 14.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи московского велопроката провели в пути более 1,4 млн часов

Пользователи московского велопроката в этом сезоне провели в пути более 1,4 миллиона часов, это 163 года непрерывного движения, сообщил РИА Новости заместитель... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:17+0300

2026-10-14T09:17+0300

2026-10-14T09:17+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи московского велопроката в этом сезоне провели в пути более 1,4 миллиона часов, это 163 года непрерывного движения, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С начала сезона пользователи городского проката провели в пути более 1,4 миллиона часов - это 163 года непрерывного движения", - рассказал Ликсутов. По его словам, если сложить эти часы в один маршрут и ехать со средней скоростью велосипеда, получится масштабное путешествие длиной более 21 миллиона километров - это как проехать от Москвы до Владивостока и обратно свыше одной тысячи раз. "Городской велопрокат уже стал полноценной частью транспортной системы Москвы. В этом сезоне пользователи совершили более пяти миллионов поездок. Всего парк насчитывает 13 тысяч велосипедов и электроскутеров. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать этот сервис и делать его еще доступнее для жителей и гостей столицы", - добавил Ликсутов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, владивосток, сергей собянин