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Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете

Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете - 14.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете

Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете, проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, следует из данных сайта "Сбой.РФ". | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:34+0300

2026-10-14T13:34+0300

2026-10-14T13:34+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете, проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, следует из данных сайта "Сбой.РФ". В частности, наиболее серьезные проблемы у сервисов Mail.ru, а также платежного сервиса Mokka - количество жалоб превышает 1,4 тысячи. Больше всего жалоб на Mail.ru поступает из Москвы, Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Пензенской и Ростовской областей. Кроме того, россияне жалуются на сбои в работе операторов связи - "Мегафона", "Ростелекома", МТС, "Билайна" и Т2. Число жалоб на их работу колеблется около 400. Также трудности наблюдаются у сервисов "Яндекса" (такси и карт), "ВКонтакте", Россельхозбанка.

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ленинградская область

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