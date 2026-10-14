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Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете
Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете - 14.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете
Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете, проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, следует из данных сайта "Сбой.РФ". | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:34+0300
2026-10-14T13:34+0300
технологии
бизнес
москва
ленинградская область
ростовская область
мегафон
ростелеком
мтс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874226020.jpg?1791974045
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете, проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, следует из данных сайта "Сбой.РФ". В частности, наиболее серьезные проблемы у сервисов Mail.ru, а также платежного сервиса Mokka - количество жалоб превышает 1,4 тысячи. Больше всего жалоб на Mail.ru поступает из Москвы, Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Пензенской и Ростовской областей. Кроме того, россияне жалуются на сбои в работе операторов связи - "Мегафона", "Ростелекома", МТС, "Билайна" и Т2. Число жалоб на их работу колеблется около 400. Также трудности наблюдаются у сервисов "Яндекса" (такси и карт), "ВКонтакте", Россельхозбанка.
москва
ленинградская область
ростовская область
ПРАЙМ
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ПРАЙМ
1
5
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
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192
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Новости
ru-RU
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, москва, ленинградская область, ростовская область, мегафон, ростелеком, мтс
Технологии, Бизнес, МОСКВА, Ленинградская область, Ростовская область, Мегафон, Ростелеком, МТС
13:34 14.10.2026
 
Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете

"Сбой.РФ": пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете, проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, следует из данных сайта "Сбой.РФ".
В частности, наиболее серьезные проблемы у сервисов Mail.ru, а также платежного сервиса Mokka - количество жалоб превышает 1,4 тысячи. Больше всего жалоб на Mail.ru поступает из Москвы, Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Пензенской и Ростовской областей.
Кроме того, россияне жалуются на сбои в работе операторов связи - "Мегафона", "Ростелекома", МТС, "Билайна" и Т2. Число жалоб на их работу колеблется около 400.
Также трудности наблюдаются у сервисов "Яндекса" (такси и карт), "ВКонтакте", Россельхозбанка.
 
ТехнологииБизнесМОСКВАЛенинградская областьРостовская областьМегафонРостелекомМТС
 
 
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