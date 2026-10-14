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Поток иностранных туристов в Россию за восемь месяцев вырос на 17%
Поток иностранных туристов в Россию за восемь месяцев вырос на 17% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Поток иностранных туристов в Россию за восемь месяцев вырос на 17%
Поток иностранных туристов в Россию за первые восемь месяцев текущего года вырос на 17%, в том числе благодаря расширению авиасообщения и безвизовому режиму с... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:11+0300
2026-10-14T12:11+0300
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туризм
бизнес
россия
китай
москва
максим решетников
госдума
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поток иностранных туристов в Россию за первые восемь месяцев текущего года вырос на 17%, в том числе благодаря расширению авиасообщения и безвизовому режиму с Китаем, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
По информации пресс-службы министерства, Решетников принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В ходе встречи были рассмотрены в том числе и вопросы въездного туристического потока.
"Растет въездной туризм - плюс 17% за 8 месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития.
В целом, по словам министра, туротрасль России планомерно развивается.
"По программе льготного кредитования поддержку получили 300 отелей на 63 тысячи номеров. Введено 46 объектов на 10,2 тысячи номеров. За счет субсидирования модульных гостиниц с 2022 года введено 12 тысяч номеров, за этот и следующий год - еще более 7 тысяч", - указал министр.
Он также рассказал, что с помощью льготных кредитов развиваются крупные инфраструктурные проекты: уже в введены в эксплуатацию 5 аквапарков и 2 горнолыжных комплекса, а также круглогодичный парк развлечений в Москве.
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туризм, бизнес, россия, китай, москва, максим решетников, госдума
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Максим Решетников, Госдума
Поток иностранных туристов в Россию за восемь месяцев вырос на 17%
Решетников: въездной туризм в Россию за восемь месяцев вырос на 17 процентов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поток иностранных туристов в Россию за первые восемь месяцев текущего года вырос на 17%, в том числе благодаря расширению авиасообщения и безвизовому режиму с Китаем, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
По информации пресс-службы министерства, Решетников принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В ходе встречи были рассмотрены в том числе и вопросы въездного туристического потока.
"Растет въездной туризм - плюс 17% за 8 месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба Минэкономразвития.
В целом, по словам министра, туротрасль России планомерно развивается.
"По программе льготного кредитования поддержку получили 300 отелей на 63 тысячи номеров. Введено 46 объектов на 10,2 тысячи номеров. За счет субсидирования модульных гостиниц с 2022 года введено 12 тысяч номеров, за этот и следующий год - еще более 7 тысяч", - указал министр.
Он также рассказал, что с помощью льготных кредитов развиваются крупные инфраструктурные проекты: уже в введены в эксплуатацию 5 аквапарков и 2 горнолыжных комплекса, а также круглогодичный парк развлечений в Москве.