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Потребление алкоголя в России упало до нового минимума с 1996 года - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Потребление алкоголя в России упало до нового минимума с 1996 года
Потребление алкоголя в России упало до нового минимума с 1996 года - 14.10.2026, ПРАЙМ
Потребление алкоголя в России упало до нового минимума с 1996 года
Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года, следует из данных статистики, которые... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T00:47+0300
2026-10-14T00:47+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
татарстан
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,59 литра в спиртовом эквиваленте - до 7,47 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 1996 году: тогда оно, согласно официальным данным, оценивалось в 7,3 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах. Житель Москвы в среднем потреблял за последний год 4,39 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 5,83 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,8 литра на человека, в Татарстане - 9,63 литра, а в Свердловской области - 9,84 литра.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, татарстан
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАТАРСТАН
00:47 14.10.2026
 
Потребление алкоголя в России упало до нового минимума с 1996 года

Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения, что стало новым минимумом с 1996 года, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,59 литра в спиртовом эквиваленте - до 7,47 литра на душу населения за последние 12 месяцев.
Настолько низкое потребление до этого было в 1996 году: тогда оно, согласно официальным данным, оценивалось в 7,3 литра в расчете на одного человека.
В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.
Житель Москвы в среднем потреблял за последний год 4,39 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 5,83 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,8 литра на человека, в Татарстане - 9,63 литра, а в Свердловской области - 9,84 литра.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГТАТАРСТАН
 
 
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