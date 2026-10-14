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Потребление цемента в России за девять месяцев сократилось на 6,8% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Потребление цемента в России за девять месяцев сократилось на 6,8%
Потребление цемента в России за девять месяцев сократилось на 6,8% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Потребление цемента в России за девять месяцев сократилось на 6,8%
Потребление цемента в России сократилось за девять месяцев 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года на 6,8% - до 44,4 миллиона тонн, рассказали | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:12+0300
2026-10-14T11:12+0300
промышленность
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Потребление цемента в России сократилось за девять месяцев 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года на 6,8% - до 44,4 миллиона тонн, рассказали РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент". В том числе в сентябре объем потребления цемента оценивается в 6,2 миллиона тонн, что на 0,8% меньше результата сентября прошлого года. Относительно августа 2026 года произошло сезонное снижение на 3,7%. Объем производства цемента, по оценке объединения, в январе-сентябре составляет 43,2 миллиона тонн, что на 6,3% меньше прошлогоднего результата. В сентябре производство оценивается в 6,1 миллиона тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее. К августу текущего года показатель уменьшился на 4,7%. Импорт цемента в Россию за девять месяцев, по данным организации, снизился примерно на 20%, составив почти 2,4 миллиона тонн. Экспорт увеличился на 3,2% - до 990,9 тысячи тонн.
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промышленность, россия
Промышленность, РОССИЯ
11:12 14.10.2026
 
Потребление цемента в России за девять месяцев сократилось на 6,8%

"Союзцемент": потребление цемента в России за девять месяцев сократилось на 6,8%

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Потребление цемента в России сократилось за девять месяцев 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года на 6,8% - до 44,4 миллиона тонн, рассказали РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент".
В том числе в сентябре объем потребления цемента оценивается в 6,2 миллиона тонн, что на 0,8% меньше результата сентября прошлого года. Относительно августа 2026 года произошло сезонное снижение на 3,7%.
Объем производства цемента, по оценке объединения, в январе-сентябре составляет 43,2 миллиона тонн, что на 6,3% меньше прошлогоднего результата. В сентябре производство оценивается в 6,1 миллиона тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее. К августу текущего года показатель уменьшился на 4,7%.
Импорт цемента в Россию за девять месяцев, по данным организации, снизился примерно на 20%, составив почти 2,4 миллиона тонн. Экспорт увеличился на 3,2% - до 990,9 тысячи тонн.
 
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