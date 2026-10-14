https://1prime.ru/20261014/predprinimateli-874214199.html
Афганские предприниматели подписали торговые контракты на $930 млн
Афганские предприниматели подписали торговые контракты на $930 млн - 14.10.2026, ПРАЙМ
Афганские предприниматели подписали торговые контракты на $930 млн
Торговые контракты и меморандумы о намерениях на общую сумму более 930 миллионов долларов подписали афганские предприниматели и их зарубежные партнеры в ходе... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:56+0300
2026-10-14T09:56+0300
2026-10-14T09:56+0300
мировая экономика
афганистан
средняя азия
иран
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874214199.jpg?1791961004
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Торговые контракты и меморандумы о намерениях на общую сумму более 930 миллионов долларов подписали афганские предприниматели и их зарубежные партнеры в ходе завершившейся во вторник вечером в Кабуле пятой национальной и международной сельскохозяйственно-промышленной выставки имени имама Абу Ханифы, сообщил гендиректор Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Саид Карим Хашими.
"В ходе мероприятия между афганскими предпринимателями и их зарубежными партнерами были подписаны торговые контракты и меморандумы на общую сумму 934 миллиона 800 тысяч долларов", - заявил Хашими на церемонии закрытия выставки.
По его словам, данные соглашения стали результатом многочисленных встреч между афганскими экономическими деятелями и представителями частного сектора различных стран.
"Подписанные контракты охватывают такие сферы, как промышленность, горнодобыча, энергетика, производство товаров внутри страны, инфраструктурные проекты и сектор услуг. Ожидается, что в ближайшие месяцы они окажут заметное влияние на экономический рост Афганистана", - подчеркнул функционер.
На церемонии закрытия выставки заместитель премьер-министра по политическим вопросам Абдул Кабир, упомянув о расширении торговых связей Афганистана со странами Средней Азии, назвал повышение некоторыми государствами налогов на афганские экспортные товары "несправедливым" и заявил, что Афганистан располагает "альтернативными путями" для ведения торговли.
Он добавил, что внешняя политика правительства строится на принципах экономического сотрудничества, и для внутренних и иностранных инвестиций созданы благоприятные условия.
Пятая национальная и международная выставка имени имама Абу Ханифы проходила в афганской столице в течение недели, с 7 октября, на площадке афганского международного выставочного центра. Мероприятие приняло сотни отечественных и зарубежных компаний, в том числе из Ирана, Узбекистана, Индии, Туркмении, Казахстана и Пакистана. По данным афганского минпромторга, на выставке было развернуто около 700 стендов, из которых 130 заняли иранские компании, 70 - частные предприятия Афганистана, а один был предоставлен пакистанским предпринимателям.
В ходе мероприятия помимо заключения контрактов было подписано 100 отдельных соглашений между афганскими и иностранными бизнесменами, а также 324 договора между местными предпринимателями. В последние годы данная выставка-ярмарка стала одним из важнейших экономических событий Афганистана, а объем торговых сделок в этот раз значительно превысил показатели прошлых лет.
афганистан
средняя азия
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, афганистан, средняя азия, иран
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, Средняя Азия, ИРАН
Афганские предприниматели подписали торговые контракты на $930 млн
Торговые контракты на $930 млн подписали афганские предприниматели на выставке в Кабуле
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Торговые контракты и меморандумы о намерениях на общую сумму более 930 миллионов долларов подписали афганские предприниматели и их зарубежные партнеры в ходе завершившейся во вторник вечером в Кабуле пятой национальной и международной сельскохозяйственно-промышленной выставки имени имама Абу Ханифы, сообщил гендиректор Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Саид Карим Хашими.
"В ходе мероприятия между афганскими предпринимателями и их зарубежными партнерами были подписаны торговые контракты и меморандумы на общую сумму 934 миллиона 800 тысяч долларов", - заявил Хашими на церемонии закрытия выставки.
По его словам, данные соглашения стали результатом многочисленных встреч между афганскими экономическими деятелями и представителями частного сектора различных стран.
"Подписанные контракты охватывают такие сферы, как промышленность, горнодобыча, энергетика, производство товаров внутри страны, инфраструктурные проекты и сектор услуг. Ожидается, что в ближайшие месяцы они окажут заметное влияние на экономический рост Афганистана", - подчеркнул функционер.
На церемонии закрытия выставки заместитель премьер-министра по политическим вопросам Абдул Кабир, упомянув о расширении торговых связей Афганистана со странами Средней Азии, назвал повышение некоторыми государствами налогов на афганские экспортные товары "несправедливым" и заявил, что Афганистан располагает "альтернативными путями" для ведения торговли.
Он добавил, что внешняя политика правительства строится на принципах экономического сотрудничества, и для внутренних и иностранных инвестиций созданы благоприятные условия.
Пятая национальная и международная выставка имени имама Абу Ханифы проходила в афганской столице в течение недели, с 7 октября, на площадке афганского международного выставочного центра. Мероприятие приняло сотни отечественных и зарубежных компаний, в том числе из Ирана, Узбекистана, Индии, Туркмении, Казахстана и Пакистана. По данным афганского минпромторга, на выставке было развернуто около 700 стендов, из которых 130 заняли иранские компании, 70 - частные предприятия Афганистана, а один был предоставлен пакистанским предпринимателям.
В ходе мероприятия помимо заключения контрактов было подписано 100 отдельных соглашений между афганскими и иностранными бизнесменами, а также 324 договора между местными предпринимателями. В последние годы данная выставка-ярмарка стала одним из важнейших экономических событий Афганистана, а объем торговых сделок в этот раз значительно превысил показатели прошлых лет.