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Афганские предприниматели подписали торговые контракты на $930 млн

Афганские предприниматели подписали торговые контракты на $930 млн - 14.10.2026, ПРАЙМ

Афганские предприниматели подписали торговые контракты на $930 млн

Торговые контракты и меморандумы о намерениях на общую сумму более 930 миллионов долларов подписали афганские предприниматели и их зарубежные партнеры в ходе... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:56+0300

2026-10-14T09:56+0300

2026-10-14T09:56+0300

мировая экономика

афганистан

средняя азия

иран

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Торговые контракты и меморандумы о намерениях на общую сумму более 930 миллионов долларов подписали афганские предприниматели и их зарубежные партнеры в ходе завершившейся во вторник вечером в Кабуле пятой национальной и международной сельскохозяйственно-промышленной выставки имени имама Абу Ханифы, сообщил гендиректор Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Саид Карим Хашими. "В ходе мероприятия между афганскими предпринимателями и их зарубежными партнерами были подписаны торговые контракты и меморандумы на общую сумму 934 миллиона 800 тысяч долларов", - заявил Хашими на церемонии закрытия выставки. По его словам, данные соглашения стали результатом многочисленных встреч между афганскими экономическими деятелями и представителями частного сектора различных стран. "Подписанные контракты охватывают такие сферы, как промышленность, горнодобыча, энергетика, производство товаров внутри страны, инфраструктурные проекты и сектор услуг. Ожидается, что в ближайшие месяцы они окажут заметное влияние на экономический рост Афганистана", - подчеркнул функционер. На церемонии закрытия выставки заместитель премьер-министра по политическим вопросам Абдул Кабир, упомянув о расширении торговых связей Афганистана со странами Средней Азии, назвал повышение некоторыми государствами налогов на афганские экспортные товары "несправедливым" и заявил, что Афганистан располагает "альтернативными путями" для ведения торговли. Он добавил, что внешняя политика правительства строится на принципах экономического сотрудничества, и для внутренних и иностранных инвестиций созданы благоприятные условия. Пятая национальная и международная выставка имени имама Абу Ханифы проходила в афганской столице в течение недели, с 7 октября, на площадке афганского международного выставочного центра. Мероприятие приняло сотни отечественных и зарубежных компаний, в том числе из Ирана, Узбекистана, Индии, Туркмении, Казахстана и Пакистана. По данным афганского минпромторга, на выставке было развернуто около 700 стендов, из которых 130 заняли иранские компании, 70 - частные предприятия Афганистана, а один был предоставлен пакистанским предпринимателям. В ходе мероприятия помимо заключения контрактов было подписано 100 отдельных соглашений между афганскими и иностранными бизнесменами, а также 324 договора между местными предпринимателями. В последние годы данная выставка-ярмарка стала одним из важнейших экономических событий Афганистана, а объем торговых сделок в этот раз значительно превысил показатели прошлых лет.

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мировая экономика, афганистан, средняя азия, иран