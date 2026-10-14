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Чистая прибыль Morgan Stanley в III квартале выросла на 30%

Чистая прибыль Morgan Stanley в III квартале выросла на 30% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Morgan Stanley в III квартале выросла на 30%

Чистая прибыль Morgan Stanley, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года увеличилась на 30% в годовом выражении и составила 15,598... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:59+0300

2026-10-14T14:59+0300

2026-10-14T14:59+0300

финансы

сша

morgan stanley

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года увеличилась на 30% в годовом выражении и составила 15,598 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 9,93 доллара с 7,53 доллара годом ранее. Чистая выручка увеличилась на 18%, до 62,266 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль банка выросла на 6,8% в годовом выражении, до 4,751 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,03 доллара с 2,8 доллара годом ранее при прогнозе в 2,94 доллара. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам квартала составила 20,338 миллиарда долларов, на 11,6% выше за год, прогноз составлял 19,96 миллиарда. Акции Morgan Stanley на предварительных торгах в США дорожают на 0,9%. Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, morgan stanley