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"Т Плюс" рассчитывает получить чистую прибыль по итогам годае 2 млрд рублей
"Т Плюс" рассчитывает получить чистую прибыль по итогам годае 2 млрд рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" рассчитывает получить чистую прибыль по итогам годае 2 млрд рублей
"Т Плюс" рассчитывает по итогам текущего года получить чистую прибыль в размере 2 миллиардов рублей, показатель EBITDA ожидается на уровне 54 миллиардов рублей, | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:24+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Т Плюс" рассчитывает по итогам текущего года получить чистую прибыль в размере 2 миллиардов рублей, показатель EBITDA ожидается на уровне 54 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор компании Павел Сниккарс."Мы ожидаем порядка 54 миллиарда (руб - ред.) к концу года EBITDA и порядка 2 миллиарда чистой прибыли... Финансовые показатели будут положительными", - сказал он в интервью ИС "Вести" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).Он отметил, что в данный момент компания наблюдает разнонаправленную динамику потребления. "В первой ценовой зоне у нас чуть приостановилось в росте, поэтому это отражается на ценовых параметрах в части стоимости электроэнергии на оптовом рынке в том числе. Мы понимаем, соответственно, что она будет чуть меньше", - уточнил Сниккарс.В сентябре глава компании говорил, что "Т Плюс" стремится выйти на плановую чистую прибыль в текущем году в размере 4-4,5 миллиарда рублей, однако отмечал, что цена на электроэнергию в первой ценовой зоне существенно ниже прогнозных значений весь 2026 год.По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 8% в годовом выражении и составила 7,889 миллиарда рублей."Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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бизнес, финансы, москва, т плюс
Бизнес, Финансы, МОСКВА, Т Плюс
"Т Плюс" рассчитывает получить чистую прибыль по итогам годае 2 млрд рублей
Сниккарс: "Т Плюс" рассчитывает получить чистую прибыль в размере 2 миллиардов рублей
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Т Плюс" рассчитывает по итогам текущего года получить чистую прибыль в размере 2 миллиардов рублей, показатель EBITDA ожидается на уровне 54 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор компании Павел Сниккарс.
"Мы ожидаем порядка 54 миллиарда (руб - ред.) к концу года EBITDA и порядка 2 миллиарда чистой прибыли... Финансовые показатели будут положительными", - сказал он в интервью ИС "Вести" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Он отметил, что в данный момент компания наблюдает разнонаправленную динамику потребления. "В первой ценовой зоне у нас чуть приостановилось в росте, поэтому это отражается на ценовых параметрах в части стоимости электроэнергии на оптовом рынке в том числе. Мы понимаем, соответственно, что она будет чуть меньше", - уточнил Сниккарс.
В сентябре глава компании говорил, что "Т Плюс" стремится выйти на плановую чистую прибыль в текущем году в размере 4-4,5 миллиарда рублей, однако отмечал, что цена на электроэнергию в первой ценовой зоне существенно ниже прогнозных значений весь 2026 год.
По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 8% в годовом выражении и составила 7,889 миллиарда рублей.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.