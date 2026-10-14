https://1prime.ru/20261014/pribyl-874232785.html

"Т Плюс" рассчитывает получить чистую прибыль по итогам годае 2 млрд рублей

"Т Плюс" рассчитывает получить чистую прибыль по итогам годае 2 млрд рублей - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Т Плюс" рассчитывает получить чистую прибыль по итогам годае 2 млрд рублей

"Т Плюс" рассчитывает по итогам текущего года получить чистую прибыль в размере 2 миллиардов рублей, показатель EBITDA ожидается на уровне 54 миллиардов рублей, | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:24+0300

2026-10-14T15:24+0300

2026-10-14T17:13+0300

бизнес

финансы

москва

т плюс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874232785.jpg?1791987207

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Т Плюс" рассчитывает по итогам текущего года получить чистую прибыль в размере 2 миллиардов рублей, показатель EBITDA ожидается на уровне 54 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор компании Павел Сниккарс."Мы ожидаем порядка 54 миллиарда (руб - ред.) к концу года EBITDA и порядка 2 миллиарда чистой прибыли... Финансовые показатели будут положительными", - сказал он в интервью ИС "Вести" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).Он отметил, что в данный момент компания наблюдает разнонаправленную динамику потребления. "В первой ценовой зоне у нас чуть приостановилось в росте, поэтому это отражается на ценовых параметрах в части стоимости электроэнергии на оптовом рынке в том числе. Мы понимаем, соответственно, что она будет чуть меньше", - уточнил Сниккарс.В сентябре глава компании говорил, что "Т Плюс" стремится выйти на плановую чистую прибыль в текущем году в размере 4-4,5 миллиарда рублей, однако отмечал, что цена на электроэнергию в первой ценовой зоне существенно ниже прогнозных значений весь 2026 год.По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 8% в годовом выражении и составила 7,889 миллиарда рублей."Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, москва, т плюс