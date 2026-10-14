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Продажи новых автомобилей Zeekr в России за 9 месяцев выросли на 83% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей Zeekr в России за 9 месяцев выросли на 83%
Продажи новых автомобилей Zeekr в России за 9 месяцев выросли на 83% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей Zeekr в России за 9 месяцев выросли на 83%
Продажи новых автомобилей китайской марки Zeekr в России по итогам января-сентября выросли на 83% и составили 4264 единицы, сообщил директор агентства... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:42+0300
2026-10-14T12:47+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей китайской марки Zeekr в России по итогам января-сентября выросли на 83% и составили 4264 единицы, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За первые 9 месяцев на российский учет встало 4264 новых автомобилей Zeekr. Это на 83% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (2330 штуки)", - написал он в своем Telegram-канале. Аналитик пояснил, что рост продаж обеспечили две новых гибридных модели - 2915 автомобилей Zeekr 9Х и 1087 единиц Zeekr 8Х. При этом реализация популярного ранее в России электрокара Zeekr 001 снизилась на 84% до 187 единиц. Целиков отметил, что в сентябре продажи бренда в стране выросли почти в три раза, до 868 автомобилей, а лидером стала модель Zeekr 8Х (522 штуки).
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
12:42 14.10.2026 (обновлено: 12:47 14.10.2026)
 
Продажи новых автомобилей Zeekr в России за 9 месяцев выросли на 83%

"Автостат": продажи китайских автомобилей Zeekr в России выросли на 83%

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей китайской марки Zeekr в России по итогам января-сентября выросли на 83% и составили 4264 единицы, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За первые 9 месяцев на российский учет встало 4264 новых автомобилей Zeekr. Это на 83% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (2330 штуки)", - написал он в своем Telegram-канале.
Аналитик пояснил, что рост продаж обеспечили две новых гибридных модели - 2915 автомобилей Zeekr 9Х и 1087 единиц Zeekr 8Х. При этом реализация популярного ранее в России электрокара Zeekr 001 снизилась на 84% до 187 единиц.
Целиков отметил, что в сентябре продажи бренда в стране выросли почти в три раза, до 868 автомобилей, а лидером стала модель Zeekr 8Х (522 штуки).
 
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