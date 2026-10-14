https://1prime.ru/20261014/profsoyuz-874250916.html

Профсоюз "Новый труд" оценил идею по отмене ряда льгот для малого бизнеса

Профсоюз "Новый труд" оценил идею по отмене ряда льгот для малого бизнеса - 14.10.2026, ПРАЙМ

Профсоюз "Новый труд" оценил идею по отмене ряда льгот для малого бизнеса

Независимый профсоюз "Новый труд" (НПНТ) высказал мнение, что предложенная "Деловой Россией" к обсуждению идея отмены ПСН и УСН "Доходы" с 2027 года может... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:57+0300

2026-10-14T20:57+0300

2026-10-14T20:57+0300

профсоюз

бизнес

льготы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874250916.jpg?1792000668

МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Независимый профсоюз "Новый труд" (НПНТ) высказал мнение, что предложенная "Деловой Россией" к обсуждению идея отмены ПСН и УСН "Доходы" с 2027 года может нанести прямой ущерб самозанятым, платформенно занятым и малому бизнесу. Об этом говорится в заявлении организации за подписью председателя профсоюза Дарьи Митиной.Предлагаемая отмена патентов и реформа упрощенной системы налогообложения негативно отразится на режиме самозанятости, которым пользуются миллионы граждан. "Складывается впечатление, что крупному бизнесу не нравится, что малый и микробизнес может работать с более низкой налоговой нагрузкой. Вместо того чтобы честно сказать "мы хотим убрать конкурента", нам предлагают поверить, что это делается ради справедливости", — заявляют в профсоюзе.По оценке Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, переход на объект "доходы минус расходы" или общую систему налогообложения может увеличить налоговую нагрузку малого бизнеса в 2,5 раза и более. Часть предприятий просто закроется, часть уйдет в тень – туда, откуда государство годами пыталось их вывести, полагают авторы заявления.Они напоминают, что малый бизнес обеспечивает 21–22% ВВП, 25–26% занятости и 15–16% доходов консолидированного бюджета.Отдельно в профсоюзе указывают на риски, связанные с обязательными взносами для неработающих "рантье" и налогом на наследство и дарение при базе свыше 50 миллионов рублей для ряда категорий."Под предлогом борьбы с пассивным доходом мы видим риск введения нового побора на собственность. Человек, накопивший имущество в течение жизни, может оказаться перед необходимостью продавать его, чтобы заплатить за право передать его детям. Это станет препятствием для преемственности семейных предприятий", — говорится в заявлении.В "Новом труде" отмечают, что понимают логику авторов инициатив: упрощенные режимы иногда используются для дробления бизнеса и серых схем. Профсоюз выступает против таких практик, однако бороться с ними нужно точечно, а не отменой режимов для всех. НПНТ предлагает "Деловой России" совместно проработать альтернативные механизмы, чтобы сохранить условия для легальной деятельности малого бизнеса. Например, продлить режим НПД и увеличить лимит дохода самозанятых с 2,4 миллионов рублей хотя бы до 4 миллионов. Это даст легализацию ещё сотен тысяч работающих и рост налоговых поступлений без создания новых административных барьеров, - считают в "Новом труде".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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профсоюз, бизнес, льготы