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Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о росте контрафакта

Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о росте контрафакта - 14.10.2026, ПРАЙМ

Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о росте контрафакта

Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о трехкратном росте объема контрафактной продукции в РФ на фоне увеличения спроса, сообщает газета... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T00:35+0300

2026-10-14T00:35+0300

2026-10-14T00:35+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о трехкратном росте объема контрафактной продукции в РФ на фоне увеличения спроса, сообщает газета "Известия". "Известия" указывают, что ознакомились с письмами российской компании "Сфера" и белорусского Новогрудского завода газовой аппаратуры. "В них сообщается об участившихся случаях ввоза в РФ контрафактных баллонов под торговыми марками этих производителей, преимущественно из Китая и Турции", - пишет газета. Как уточняет издание, речь идет и о трехкратном росте объема контрафактной продукции, предназначенной для установки на автомобили.

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бизнес, россия, китай