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Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о росте контрафакта
Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о росте контрафакта - 14.10.2026, ПРАЙМ
Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о росте контрафакта
Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о трехкратном росте объема контрафактной продукции в РФ на фоне увеличения спроса, сообщает газета... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T00:35+0300
2026-10-14T00:35+0300
2026-10-14T00:35+0300
бизнес
россия
китай
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о трехкратном росте объема контрафактной продукции в РФ на фоне увеличения спроса, сообщает газета "Известия".
"Известия" указывают, что ознакомились с письмами российской компании "Сфера" и белорусского Новогрудского завода газовой аппаратуры.
"В них сообщается об участившихся случаях ввоза в РФ контрафактных баллонов под торговыми марками этих производителей, преимущественно из Китая и Турции", - пишет газета.
Как уточняет издание, речь идет и о трехкратном росте объема контрафактной продукции, предназначенной для установки на автомобили.
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бизнес, россия, китай
Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о росте контрафакта
"Известия": производители газовых баллонов предупредили автосервисы о росте контрафакта
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Производители газовых баллонов предупредили автосервисы о трехкратном росте объема контрафактной продукции в РФ на фоне увеличения спроса, сообщает газета "Известия".
"Известия" указывают, что ознакомились с письмами российской компании "Сфера" и белорусского Новогрудского завода газовой аппаратуры.
"В них сообщается об участившихся случаях ввоза в РФ контрафактных баллонов под торговыми марками этих производителей, преимущественно из Китая и Турции", - пишет газета.
Как уточняет издание, речь идет и о трехкратном росте объема контрафактной продукции, предназначенной для установки на автомобили.