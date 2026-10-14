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Прививки и простуда в офисе: на что имеет право работодатель

Прививки и простуда в офисе: на что имеет право работодатель - 14.10.2026, ПРАЙМ

Прививки и простуда в офисе: на что имеет право работодатель

Сезон гриппа и ОРВИ — время, когда работодатели пытаются снизить число больничных и не допустить вспышки заболевания в коллективе. Но заставить сотрудника... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T07:07+0300

2026-10-14T07:07+0300

2026-10-14T07:07+0300

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Сезон гриппа и ОРВИ — время, когда работодатели пытаются снизить число больничных и не допустить вспышки заболевания в коллективе. Но заставить сотрудника привиться нельзя, а наказать за сам факт простуды — не всегда законно. Как рассказали агентству “Прайм” эксперты, эффективная стратегия строится не на давлении, а на заботе, удобстве и понятных внутренних правилах.Вакцинация: мотивация вместо давленияВ России вакцинация проходит добровольно. Как пояснила “Прайм” юрист по трудовому праву Наталья Перова: гражданин вправе отказаться от профилактических прививок согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней”.Работодатель не может обязать сотрудника сделать прививку от гриппа. Однако для отдельных категорий работников вакцинация обязательна — например, в общепите, школах, детских садах и медицинских учреждениях. “Если деятельность работодателя или трудовая функция работника предусматривают обязательную вакцинацию, отказ работника от прививки дает работодателю право — а вернее, даже возлагает на него обязанность — отстранить такого работника от работы”, — подчеркивает Перова.Более того, отсутствие профилактических прививок может быть причиной отказа в приеме граждан на работы или отстранения от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, — напоминает юрист.Штрафовать за отказ нельзя. В ТК РФ предусмотрены только три вида дисциплинарных взысканий — замечание, выговор, увольнение, — говорит Перова.Профилактика: диалог вместо требованийКарьерный эксперт Екатерина Боровец уверена: давление не работает. “Люди сопротивляются. Вместо категоричности предложите свободу выбора и уберите барьеры: оплатите прививку и дайте оплачиваемый день отдыха на случай побочных”, — говорит она.По ее словам, лучше всего срабатывает комплекс мер. “Вакцинация в офисе — удобно, но нужна предварительная готовность сотрудников. Оплата прививки плюс день отдыха — убирает главные барьеры и показывает вклад компании. Вакцинация в первую очередь лидеров, а не сотрудников — люди доверяют начальнику больше, чем HR”, — отмечает Боровец. Информировать сотрудников она рекомендует через непосредственных руководителей, а не через общие рассылки.Что говорит врачТерапевт Андрей Кондрахин напоминает: вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет, но снижает риск тяжелого течения. “Вы все равно болеете, но мы снижаем риски тяжелого течения, которое может привести к инвалидности, а иногда к летальному исходу”, — говорит он.По словам врача, вирус гриппа может выйти из-под контроля. “Может возникнуть вирусный миокардит, и в этой ситуации спасти человека способна только пересадка сердца, поэтому надо быть аккуратным. Кроме того, существует вирусная пневмония — мы помним COVID, но она возможна и при гриппе”, — предупреждает Кондрахин.Перед прививкой важно учесть противопоказания: высокую температуру, недавние болезни или операции, аллергические реакции на вакцину или компоненты препарата. “Любое простудное проявление — насморк, саднение, боль в горле — это относительное противопоказание. Любой врач, скорее всего, предложит переждать и поставить прививку позже”, — поясняет Кондрахин.Коллективный иммунитет: порог 60–80%Он так же объяснил, почему важно прививаться даже тем, кто редко болеет. “Если привитых будет больше 60%, а лучше 80%, то вообще шикарно. 20% непривитых погоды не сделают. Они даже если заболеют, передавать-то некому. Очень маленький порог. Поэтому все те, кто прививается, — мужественные люди, молодцы, и они нас спасают, тех, кто не прививается”, — говорит врач.Кондрахин напомнил: “Мы, врачи, всегда привиты, педагоги всегда привиты — профессии, которые работают с людьми, они всегда прививаются. Здесь очень обязательно это надо делать, потому что мы друг другу можем передать любую проблему. Это серьезная вещь. Чем больше людей в округе, тем больше риски передачи этого заболевания”.Сотрудник пришел с простудой: что делатьПо общему правилу отстранить работника только из-за кашля, насморка или температуры нельзя. “Такое правило может быть временно введено на территории РФ или конкретного субъекта. Во время сложной эпидемиологической ситуации как на федеральном, так и на региональном уровне могут установить обязанность отстранять работников с признаками болезни. Но если таких отдельных нормативных актов нет, отстранение будет нарушать ТК РФ”, — говорит Перова.Дисциплинарное взыскание возможно только за нарушение, закрепленное в правилах внутреннего трудового распорядка или другом локальном акте. “Если у работодателя в локальном нормативном акте (ЛНА) предусмотрено правило, согласно которому работнику запрещается появляться на работе с признаками болезни, то работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности. При этом важно не забывать про ознакомление работников с ЛНА. Если отсутствует подтверждение ознакомления с действующей редакцией, ссылка в приказах о наложении взыскания будет безосновательна”, — подчеркивает юрист.Как разговаривать с заболевшимБоровец советует начинать с заботы, а не с выговора. “Начните с интереса: “Тебе нехорошо, ты в порядке?” Предложите варианты: дома, удаленно или сокращенный день. Несколько дней отдыха без больничного — если у вас это принято — работает лучше, чем строгая диктатура больничного: это для сотрудников потеря денег”, — говорит эксперт.Если есть гибкая система, первый день может быть day off — реальный отдых без работы, а затем удаленка. Оформляется согласно правилам компании.Кондрахин добавляет: “Наказывать сильно — не знаю. Человек же тоже не понимает, болеет он или просто насморк. Может быть, надо не наказывать, а наоборот, поощрять: дать день, оплачиваемый в поликлинику, чтобы доктор сказал — да, вы больны, сидите дома, либо ничего страшного, у вас просто насморк”.Как оформить нарушениеЕсли работодатель все же решил применить взыскание, процедура должна быть соблюдена. “Необходимо составить соответствующий акт, желательно с участием не менее трех человек, в котором зафиксировать, с какими симптомами явился работник, во сколько, какие дал пояснения. Затем работодатель вправе запросить письменные объяснения для соблюдения требований ТК РФ и уже после издать приказ о наложении замечания — более тяжелую меру выбирать не рекомендуем”, — говорит Перова.Какие правила закрепить в компанииЧтобы избежать конфликтов, правила профилактики и поведения при болезни лучше зафиксировать заранее. Боровец предлагает создать “Кодекс здорового сотрудника”. “В нем стоит закрепить, что здоровье — приоритет. Со стороны сотрудника: не приходить больным, предупреждать руководителя, соблюдать правила гигиены. Со стороны компании: предоставить удаленную работу, оплатить вакцинацию, дать возможность восстановиться. Проинформировать о Кодексе через руководителей”, — говорит она.Перова напоминает: любые требования к сотрудникам должны быть прописаны в локальных нормативных актах, и сотрудников необходимо ознакомить с этими документами под подпись. “Только тогда работодатель сможет ссылаться на правила при спорной ситуации”, — заключает юрист.Забота вместо санкцийЭффективная стратегия работодателя — сочетать добровольную вакцинацию, заботу о заболевших и понятные внутренние правила. Прививку нельзя сделать обязательной для всех сотрудников. Штрафов в трудовом праве не существует. Простуда сама по себе — не основание для взыскания. Наказание возможно только за нарушение закрепленных и доведенных до сотрудника правил. А заботливый формат — вакцинация в офисе, оплата прививки, удаленная работа и возможность обратиться к врачу — работает лучше давления.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

общество , здоровье, бизнес