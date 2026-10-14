https://1prime.ru/20261014/putin-874214015.html

Путин: безопасность логистических маршрутов в ТЭК имеет особое значение

Путин: безопасность логистических маршрутов в ТЭК имеет особое значение - 14.10.2026, ПРАЙМ

Путин: безопасность логистических маршрутов в ТЭК имеет особое значение

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей IX Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметил особое... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:50+0300

2026-10-14T09:50+0300

2026-10-14T09:50+0300

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей IX Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметил особое значение расширения международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов. Рассчитываем, что дискуссии по ключевым вопросам нынешней встречи будут продолжены на восьмом саммите глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа, который состоится в Москве в конце октября этого года", - говорится в телеграмме. Путин выразил уверенность, что программа "Российской энергетической недели" позволит проанализировать развитие энергетической отрасли, а высказанные предложения и инициативы получат практическое применение.

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россия, газ, москва, владимир путин