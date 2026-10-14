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Путин: дискуссии РЭН продолжатся на саммите экспортеров газа в Москве
Путин: дискуссии РЭН продолжатся на саммите экспортеров газа в Москве - 14.10.2026, ПРАЙМ
Путин: дискуссии РЭН продолжатся на саммите экспортеров газа в Москве
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям IX Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) отметил, что... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:51+0300
2026-10-14T09:51+0300
2026-10-14T09:51+0300
газ
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям IX Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) отметил, что рассчитывает на продолжение дискуссий по темам РЭН на саммите стран-экспортеров газа в октябре в Москве. "Рассчитываем, что дискуссии по ключевым вопросам нынешней встречи будут продолжены на восьмом саммите глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа, который состоится в Москве в конце октября этого года", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин: дискуссии РЭН продолжатся на саммите экспортеров газа в Москве
Путин: рассчитываем, что дискуссии по темам РЭН продолжатся на саммите экспортеров газа
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям IX Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) отметил, что рассчитывает на продолжение дискуссий по темам РЭН на саммите стран-экспортеров газа в октябре в Москве.
"Рассчитываем, что дискуссии по ключевым вопросам нынешней встречи будут продолжены на восьмом саммите глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа, который состоится в Москве в конце октября этого года", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.