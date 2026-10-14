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Путин: экономика России переходит на цифровые платформы

Путин: экономика России переходит на цифровые платформы - 14.10.2026, ПРАЙМ

Путин: экономика России переходит на цифровые платформы

Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, проводит ее платформизацию, заявил президент РФ Владимир Путин. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:48+0300

2026-10-14T15:48+0300

2026-10-14T15:48+0300

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, проводит ее платформизацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы, активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации. Идет платформизация экономики", - сказал Путин на совещании по информационной безопасности в режиме видеоконференции. Глава государства отметил, что координирующую роль в этом играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин